В этом городе в Украине школы могут работать полностью в укрытиях
В Николаеве уроки могут проводиться полностью в укрытиях. Такой новый формат организации обучения рассматривается в городе на 2026 – 2027 учебный год.
Причина – ситуация с безопасностью и рост числа вражеских атак. Об этом сообщает Николаевская Рада.
Как будут учиться школьники в Николаеве с 1 сентября
Если такой формат обучения будет одобрен, Николаев может стать первым городом в Украине, где из-за угрозы обстрелов обучение для значительного числа школьников будет организовано не просто с переходом в укрытия во время тревог, а сразу в защитных сооружениях.
В таком случае ученики будут учиться посменно:
ученики 1–4 классов – в первую смену;
ученики 5–11 классов – по возможности во вторую.
Уроки могут начинаться в 7:30 утра, чтобы максимально эффективно использовать возможности укрытий.
Окончательный алгоритм работы школ должен быть определен после совещания с руководителями школ 11 августа.
Сколько учеников и школ в Николаеве
В Николаеве учатся более 34 тысяч школьников. По данным управления образования Николаевского городского совета, в 2025/2026 учебном году в городе работали 64 школы.
Из-за войны количество школьников в городе сократилось примерно на четверть по сравнению с довоенным периодом.
По состоянию на конец 2025 года в учебных заведениях Николаева функционировали 92 укрытия. Среди них 46 – в школах, согласно отчету мэра Николаева.
Ранее мы сообщали, что в школах будут проводиться внеплановые проверки.