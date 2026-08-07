Причина – безпекова ситуація та збільшення кількості ворожих атак. Про це інформує Миколаївська міська рада.

Як вчитимуться учні в Миколаєві з 1 вересня

Якщо такий навчальний формат погодять, Миколаїв може стати першим містом в Україні, де через загрозу обстрілів навчання для значної кількості школярів організують не просто з переходом до укриття під час тривог, а одразу в захисних спорудах.

Вчитимуться учні у такому разі позмінно:

учні 1 – 4 класів – у першу зміну;

учні 5 – 11 класів – за можливості у другу.

Уроки можуть починатися о 7:30 ранку, щоб максимально ефективно використовувати можливості укриттів.

Остаточний алгоритм роботи шкіл мають визначити після наради з керівниками шкіл 11 серпня.

Скільки учнів та шкіл є в Миколаєві

У Миколаєві навчаються понад 34 тисячі школярів. За даними управління освіти Миколаївської міської ради, у 2025/2026 навчальному році в місті працювали 64 школи.

Через війну кількість школярів у місті скоротилася приблизно на чверть, якщо порівняти з довоєнним періодом.

Станом на кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонували 92 укриття. Серед них 46 – у школах, за даними звіту мера Миколаєва.