В горсовете Одессы призвали руководителей школ не проводить запланированные экскурсии по городу для учеников. Причина – ухудшение ситуации с безопасностью.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале "Одесса. Официально". Городской Департамент науки и образования уже предупредил руководство школ.

О чем предупредили школы и родителей?

Так, из-за информации о пусках "Шахедов" и потенциальной угрозе обстрела посреди дня городской Департамент науки и образования призвал руководство школ воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу с учениками.

Также обращаемся к родителям: внимательно относитесь к потенциальной опасности и проследите, чтобы дети не находились на открытом пространстве после занятий,

– отметили в горсовете.

По данным западных медиа, массированные российские удары по Украине направлены на усиление позиций Москвы на переговорах.

Как проходит учебный год в школах Одессы и области?