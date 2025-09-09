Укр Рус
9 вересня, 14:39
Школи в Одесі закликали відмовитись від екскурсій учнів містом

Марія Волошин
Основні тези
  • Міськрада Одеси закликала школи відмовитися від екскурсій учнів містом через погіршення безпекової ситуації.
  • Батьків просять стежити, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять.

У міськраді Одеси закликали очільників шкіл не проводити заплановані екскурсії містом для учнів. Причина – погіршення безпекової ситуації.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі "Одеса. Офіційно". Міський Департамент науки та освіти вже  попередив керівництво шкіл. 

Про що попередили школи і батьків?

Так, через інформацію про пуски "Шахедів" та потенційну загрозу обстрілу посеред дня міський Департамент науки та освіти закликав керівництво шкіл утриматись від проведення запланованих  екскурсій містом з учнями. 

Також звертаємось до  батьків: уважно ставтесь до потенційної небезпеки та прослідкуйте, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять, 
– наголосили у міськраді. 

За даними західних медіа, масовані російські удари по Україні спрямовані на посилення позицій Москви на переговорах.

Як триває навчальний рік у школах Одеси та області?

  • На Одещині у межах 2025/2026 навчальноо року понад 400 шкіл працюють очно.
  • Ще близько 70 – у змішаному форматі, ще майже 20 – дистанційно.
  • Формат залежить від умов безпеки та готовності закладів освіти.
  • За парти сіли понад 230 тисяч школярів. Серед них – майже 18 тисяч першокласників. 