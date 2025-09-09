Школи в Одесі закликали відмовитись від екскурсій учнів містом
- Міськрада Одеси закликала школи відмовитися від екскурсій учнів містом через погіршення безпекової ситуації.
- Батьків просять стежити, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять.
У міськраді Одеси закликали очільників шкіл не проводити заплановані екскурсії містом для учнів. Причина – погіршення безпекової ситуації.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі "Одеса. Офіційно". Міський Департамент науки та освіти вже попередив керівництво шкіл.
Про що попередили школи і батьків?
Так, через інформацію про пуски "Шахедів" та потенційну загрозу обстрілу посеред дня міський Департамент науки та освіти закликав керівництво шкіл утриматись від проведення запланованих екскурсій містом з учнями.
Також звертаємось до батьків: уважно ставтесь до потенційної небезпеки та прослідкуйте, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять,
– наголосили у міськраді.
За даними західних медіа, масовані російські удари по Україні спрямовані на посилення позицій Москви на переговорах.
Як триває навчальний рік у школах Одеси та області?
- На Одещині у межах 2025/2026 навчальноо року понад 400 шкіл працюють очно.
- Ще близько 70 – у змішаному форматі, ще майже 20 – дистанційно.
- Формат залежить від умов безпеки та готовності закладів освіти.
- За парти сіли понад 230 тисяч школярів. Серед них – майже 18 тисяч першокласників.