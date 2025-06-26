"Есть проблема": на каком языке учатся ученики на Закарпатье

В Украине есть еще школы, учебный процесс в которых продолжается на негосударственном языке. И речь идет не только о русском.

Но и о языках национальных меньшинств. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик "РБК-Украина".

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На каком языке учатся ученики на Закарпатье

Лещик говорит, что в начальной школе обучение может происходить на языке национальных меньшинств наряду с государственным языком. Но с 5 класса преподавание должно быть на украинском, а язык национальных меньшинств – как отдельный предмет.

В классах (группах) с обучением на языках нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС, гарантируется право на использование языка соответствующего нацменьшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком,

– отметила она.

И добавила, что есть положительное заключение Венецианской комиссии, поэтому притеснений нет.

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Также омбудсмен рассказала о еще одной проблеме.

В Закарпатье есть проблема – часть директоров, по нашим неофициальным данным, не имеет сертификата о владении государственным языком,

– говорит Лещик.

И заметила: была история, когда директор школы в очередной раз сдавал экзамен по государственному языку и до сих пор не сдал. При этом омбудсмен отметила: проблемы есть, но с этим работают. И работать стоит без давления, без принуждения. И личным примером показывать и рассказывать, почему язык является важным в образовательном процессе.