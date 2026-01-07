Учительница откровенно рассказала о "привычных" в школе вещах, которые являются для нее ненормальными

Учительница Диана Сергеевна рассказала о вещах, которые в школе нормализовали, но для нее они не являются нормальными. Вспомнила о болезни, переработке, неуважении и тому подобное.

Своими мыслями педагог поделилась в тиктоке, информирует 24 Канал.

Что учительница считает ненормальным в школе?

Так, Диана Сергеевна перечислила список ситуаций, которые, по ее мнению, не являются нормальными:

Работать с температурой, потому что дети не могут остаться без урока.

Как будто мы не живые люди, а часть школьного интерьера, которая должна быть на месте при любых условиях,

– отметила педагог.

Оформлять стенды до полуночи – не потому, что хочется, а потому, что так надо, потому что кто-то когда-то сказал, что учитель должен жить школой.

Отвечать на сообщения в 22:30 и чувствовать вину, если не ответили сразу. Потому что у нас нет рабочего дня – есть только бесконечный поток вопросов и тревог.

Просить прощения за больничный – будто мы виноваты, что нас нельзя дублировать, потому что забота о себе воспринимается как слабость.

Терпеть неуважение, потому что сейчас такие дети, или родители имеют право.

Молчать, чтобы не создавать конфликт.

Тянуть на себе десятки инициатив, потому что кто-то должен сделать – даже когда собственные силы уже на пределе.

Работать без перерыва между уроками, потому что пока дети поедят, надо проверить тетради. И даже минута тишины кажется роскошью.

Прятать усталость под улыбкой, чтобы не услышать: "Если тебе так трудно, то зачем ты работаешь в школе?".

Мы привыкли считать это нормой, но это истощение, замаскированное под самоотверженность,

– отметила учительница.

