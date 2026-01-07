Учительница откровенно рассказала о "привычных" в школе вещах, которые являются для нее ненормальными
Учительница Диана Сергеевна рассказала о вещах, которые в школе нормализовали, но для нее они не являются нормальными. Вспомнила о болезни, переработке, неуважении и тому подобное.
Своими мыслями педагог поделилась в тиктоке, информирует 24 Канал.
Что учительница считает ненормальным в школе?
Так, Диана Сергеевна перечислила список ситуаций, которые, по ее мнению, не являются нормальными:
- Работать с температурой, потому что дети не могут остаться без урока.
Как будто мы не живые люди, а часть школьного интерьера, которая должна быть на месте при любых условиях,
– отметила педагог.
- Оформлять стенды до полуночи – не потому, что хочется, а потому, что так надо, потому что кто-то когда-то сказал, что учитель должен жить школой.
- Отвечать на сообщения в 22:30 и чувствовать вину, если не ответили сразу. Потому что у нас нет рабочего дня – есть только бесконечный поток вопросов и тревог.
- Просить прощения за больничный – будто мы виноваты, что нас нельзя дублировать, потому что забота о себе воспринимается как слабость.
- Терпеть неуважение, потому что сейчас такие дети, или родители имеют право.
- Молчать, чтобы не создавать конфликт.
- Тянуть на себе десятки инициатив, потому что кто-то должен сделать – даже когда собственные силы уже на пределе.
- Работать без перерыва между уроками, потому что пока дети поедят, надо проверить тетради. И даже минута тишины кажется роскошью.
- Прятать усталость под улыбкой, чтобы не услышать: "Если тебе так трудно, то зачем ты работаешь в школе?".
Мы привыкли считать это нормой, но это истощение, замаскированное под самоотверженность,
– отметила учительница.
Как обновили учебную программу?
С 1 сентября уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
Учеников 4 – 11 классов учат рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
В 8-х классах также появился новый обязательный предмет – "Предпринимательство и финансовая грамотность".
Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства.
С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.