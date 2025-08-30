МОН обновило рекомендации по обучению во время военного положения
- МОН Украины обновило рекомендации для обучения во время военного положения, в частности для учащихся за рубежом и на временно оккупированных территориях, с целью обеспечения непрерывности образования.
- Ученики за рубежом могут выбрать программу украиноведческого компонента, а результаты формального обучения за рубежом признают автоматически в Украине.
- Ученики с ВОТ могут продолжать обучение в формах, предусмотренных законодательством.
Министерство образования и науки Украины обновило методические рекомендации по обучению в школах в условиях военного положения. Это не новые правила, а объяснения и советы для обеспечения непрерывности получения образования.
В частности, для учеников за рубежом и на ВОТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что рекомендует МОН?
Дети, которые являются гражданами Украины и находятся за рубежом, могут выбрать один из следующих путей:
- сочетать обучение в местной школе и украинской (украиноведческий компонент, дистанционная, семейная или экстернатная форма);
- сочетать обучение в местной школе и украинском образовательном центре за рубежом (субботние / воскресные школы, культурные центры и т.д.), которые прошли верификацию в системе АИКОМ или сотрудничают с Международной украинской школой;
- учиться только в украинской школе, если это не противоречит законам страны пребывания;
- учиться только в школе страны пребывания (очная форма).
При этом в МОН отметили, что ребенок может быть зачислен только в одну школу в Украине.
Чтобы избежать перегрузки для детей за рубежом, МОН рекомендует учиться по программе украиноведческого компонента и использовать Типовую образовательную программу для детей за рубежом. Она предусматривает:
- обязательные предметы украиноведческого компонента;
- возможность в 9 – 11 классах получить дополнительные часы для индивидуальных консультаций и подготовки к ДПА и/или НМТ;
- возможность гибкого планирования занятий.
Ученики с ТОТ также могут продолжить обучение в украинской системе по одной из форм, предусмотренных законодательством:
- дистанционной;
- семейной (домашней);
- экстернатной;
- педагогическим патронажем.
Для обучения детей на временно оккупированных территориях МОН разработало Типовую образовательную программу.
Признают ли оценки из-за границы?
Если ребенок учился в формальной системе за рубежом, дополнительного оценивания в Украине не нужно: результаты признаются автоматически из-за соотнесения систем оценивания.
Для этого родители или законные представители подают заявление в украинскую школу и добавляют документы (табель, свидетельство достижений, выписку оценок, справку или даже фото страниц журнала). Главное, чтобы в этих документах были указаны: имя ученика, период обучения, перечень предметов, полученные результаты и система оценивания.
Результаты обучения, полученные в школе за рубежом, будут засчитывать в украинской школе на основе шкал перезачета баллов.
Для оценивания применяют две модели:
- для учеников 1 – 8 классов – "Зачтено" / "Не зачтено";
- для учеников 9 – 11 классов – 12-балльная шкала.
Дети, которые вынуждены были прервать обучение из-за пребывания за рубежом или на ВОТ, имеют право возобновиться в школе в Украине на том уровне, на котором они учились бы без перерыва (в соответствии с возрастом).