Міністерство освіти і науки України оновило методичні рекомендації щодо навчання у школах в умовах воєнного стану. Це не нові правила, а пояснення та поради задля забезпечення безперервності здобуття освіти.

Зокрема, для учнів за кордоном та на ТОТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що рекомендує МОН?

Діти, які є громадянами України і перебувають за кордоном, можуть обрати один із таких шляхів:

поєднувати навчання в місцевій школі та українській (українознавчий компонент, дистанційна, сімейна або екстернатна форма); поєднувати навчання в місцевій школі та українському освітньому осередку за кордоном (суботні / недільні школи, культурні центри тощо), які пройшли верифікацію в системі АІКОМ або співпрацюють з Міжнародною українською школою; навчатися тільки в українській школі, якщо це не суперечить законам країни перебування; навчатися лише в школі країни перебування (очна форма).

При цьому у МОН зауважили, що дитина може бути зарахована лише до однієї школи в Україні.

Щоб уникнути перевантаження для дітей за кордоном, МОН рекомендує навчатися за програмою українознавчого компонента і використовувати Типову освітню програму для дітей за кордоном. Вона передбачає:

обов'язкові предмети українознавчого компонента;

можливість у 9 – 11 класах отримати додаткові години для індивідуальних консультацій і підготовки до ДПА та/або НМТ;

можливість гнучкого планування занять.

Учні з ТОТ також можуть продовжити навчання в українській системі за однією з форм, передбачених законодавством:

дистанційною;

сімейною (домашньою);

екстернатною;

педагогічним патронажем.

Для навчання дітей на тимчасово окупованих територіях МОН розробило Типову освітню програму.

Чи визнають оцінки з-за кордону?

Якщо дитина навчалася в формальній системі за кордоном, додаткового оцінювання в Україні не потрібно: результати визнаються автоматично через співвіднесення систем оцінювання.

Для цього батьки або законні представники подають заяву до української школи та додають документи (табель, свідоцтво досягнень, виписку оцінок, довідку чи навіть фото сторінок журналу). Головне, щоб у цих документах були зазначені: ім'я учня, період навчання, перелік предметів, отримані результати та система оцінювання.

Результати навчання, здобуті у школі за кордоном, зараховуватимуть в українській школі на основі шкал перезарахування балів.

Для оцінювання застосовують дві моделі:

для учнів 1 – 8 класів – "Зараховано" / "Не зараховано";

для учнів 9 – 11 класів – 12-бальна шкала.

Діти, які змушені були перервати навчання через перебування за кордоном або на ТОТ, мають право поновитися у школі в Україні на тому рівні, на якому вони навчалися б без перерви (відповідно до віку).