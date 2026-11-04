В Великобритании введут важный экзамен по украинскому языку

В Великобритании введут экзамен GCSE по украинскому языку. Благодаря этому украинские дети, проживающие в этой стране, смогут официально подтвердить знание родного языка в рамках британской системы образования.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Введение украинского GCSE стало ответом на многолетний запрос украинской общины в Великобритании и результатом развития сотрудничества в сфере образования между двумя государствами.

Что известно об инициативе

Преподавание украинского языка в рамках новой квалификации должно начаться в сентябре 2028 года. Первые экзамены запланированы на 2029 год. Квалификация будет доступна для учащихся в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Отметим, что GCSE (General Certificate of Secondary Education) – это квалификация в британской системе образования, которую учащиеся обычно получают после сдачи экзаменов примерно в 16 лет. Введение отдельного экзамена по украинскому языку позволит учащимся подтверждать свои языковые знания и использовать соответствующую квалификацию для дальнейшего обучения.

Это решение имеет особое значение для тысяч украинских детей, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабной российской агрессии. Они получат дополнительную возможность сохранять связь с родным языком и культурой, не отказываясь от собственной идентичности во время обучения за рубежом,

– отмечают в МОН.

Инициатива является частью более широкой работы по укреплению украинско-британского партнерства и поддержке украинских семей, нашедших убежище в Великобритании.

Что будет включать новый экзамен

GCSE по украинскому языку будет оценивать четыре основных языковых навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. При разработке квалификации также будут учитываться культурный и исторический контекст украинского языка.

Разработкой экзамена займется британская экзаменационная организация AQA при поддержке правительства Великобритании. К работе привлекут лингвистов и профильных экспертов, чтобы обеспечить качество оценки и учесть потребности украинской общины.

Важно, что сдавать GCSE по украинскому языку смогут не только дети из украинских семей, но и другие ученики, изучающие украинский язык.