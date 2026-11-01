"Для наших детей это было бы полезно": что нашей системе образования стоит перенять у зарубежных

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Детали лучшая учительница Украины 2026 года рассказала в интервью 24 Каналу.

Что можно перенять из образовательной системы Индии

Меркулова рассказала, что около десяти лет назад по приглашению ездила в образовательную поездку с двумя учениками в Индию. Подчеркивает: этот опыт трудно переоценить.

Нас очень удивило то, что в Индии образование начинается с двух лет. Но это так интересно. У них двухлетние дети, помимо того, что играют в игры, еще и с книгами сидят– отметила педагог.

Не читают, по ее словам, но работают с визуальными материалами.

У них в целом в программе очень много нейрогимнастики. Я бы у нас тоже такую ввела. Для наших детей это было бы полезно, потому что во время стресса нужно восстанавливать нейронные связи– подчеркнула педагог.

Также она добавила, что тогда ее поразили ассистенты учителя, которых в Украине еще не было.

В классе было два педагога, причем учеников там всего 12. А в моем классе, например, 36–38. И на роль ассистента учителя брали волонтеров с педагогическим образованием в рамках международных проектов. И это интересное знакомство с другим стилем преподавания– рассказала Меркулова.

Стоит ли больше привлекать учеников к чтению

Также лучшая учительница Украины 2026 года поделилась мнением о том, стоит ли Украине "взять на вооружение" инициативу из Сингапура. Там можно получать бонусы и деньги за чтение книг.

Дети сейчас много времени просто "сидят" в телефоне. Я бы ввела дни или часы, когда ученики должны были бы в разных уголках школы находиться без гаджетов, читать книги. Возможно, да. Во время войны это успокаивает– говорит учительница.

И добавила, что это успокаивает нервную систему. Это развивает нейронные связи, речь, критическое мышление и т. д.