"Для наших дітей це було б корисно": що нашій освітній системі варто запозичити в іноземних

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Деталі найкраща вчителька України 2026 року розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Що можна запозичити з освітньої системи Індії

Меркулова розповіла, що їздила в освітню подорож з двома учнями до Індії на запрошення близько десяти років тому. Наголошує: цей досвід важко переоцінити.

Нас дуже здивувало те, що в Індії освіта починається з двох років. Але це так цікаво. У них дворічні діти, крім того, що грають в ігри, ще й з книжками сидять– зазначила педагогиня.

Не читають, за її словами, але працюють з візуальними матеріалами.

У них загалом у програмі дуже багато нейрогімнастики. Я б у нас також таку запровадила. Для наших дітей це було б корисно, бо під час стресу треба відновлювати нейронні зв'язки– акцентувала освітянка.

Також додала, що тоді її вразили асистенти вчителя, яких в Україні ще не було.

У класі було два педагоги, причому учнів там всього 12. А у моєму класі, наприклад, 36 – 38. І на роль асистента вчителя брали волонтерів з педагогічною освітою за міжнародними проєктами. І це цікаве пізнання іншого стилю викладання– розповіла Меркулова.

Чи варто більше залучати учнів до читання

Також найкраща педагогиня України 2026 року поділилася думкою про те, чи варто було б Україні "взяти на озброєння" ініціативу зі Сінгапуру. Там можна отримувати бонуси та гроші за читання книг.

Діти зараз багато часу просто "сидять" у телефоні. Я б запровадила дні чи години, коли учні мали б у різних кутках школи перебувати без гаджетів, читати книжки. Можливо, так. Під час війни це заспокоює– каже вчителька.

І додала, що це стишує нервову систему. Це розвиває нейронні зв'язки, мовлення, критичне мислення тощо.