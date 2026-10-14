Ее ученики сдают НМТ по английскому языку на 200 баллов, а уроки напоминают дебаты, путешествия и программу "МастерШеф". А те школьники, которые хорошо знают английский, становятся участниками различных программ обмена.

Такие методы преподавания практикует лучшая педагог Украины 2026 года – Светлана Меркулова – учительница английского языка в Ирпенском лицее № 2. Она также использует метод перевернутого класса, проектное обучение и травмоинформированную педагогику. Ведь английский язык уже стал для ее учеников не просто предметом, а способом говорить о будущем, планировать путешествия и мечтать.

Лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года, которую организует ОО "Освитория", рассказала в интервью 24 Каналу о победе в конкурсе; методах проведения уроков и мотивации учеников к изучению английского языка; свой проект помощи педагогам; международный опыт; повышение зарплат учителям; о том, как выучить иностранный язык самостоятельно, и многое другое.



Светлана Меркулова – лучшая учительница Украины 2026 года / Фото Марии Волошин

Эмоции после объявления победителя и миллион на проект

Что вы почувствовали после объявления победителя? Ожидали ли вы этого?

Каждый из десяти финалистов надеялся на победу. Мы проходили серьезные испытания. И когда я увидела "Светлана" (имя победительницы зажгли с помощью светового шоу на монументе Родины-Матери, – 24 Канал), я была уверена, что это Шефер. А потом смотрю – на меня набрасывается вся моя десятка и начинает обнимать.

Сначала подумала: "Не может быть". А потом говорю себе: "Меркулова! Это ты! Это ты! Вау, круто! Я это сделала". Но я уверена, что этой награды достоин каждый учитель. Ведь то, что сейчас делают учителя, – это просто невероятные вещи.

И, возможно, из-за переутомления или из-за какого-то недоверия они не подают заявки на такие проекты.

Уже думали, что будете тратить свой миллион? Какую мечту в сфере образования хотите осуществить?

Я бы сначала хотела увидеть эти деньги, потому что я их еще не получила. Но я думаю, что буду направлять их на свой проект – "Устойчивые учителя – устойчивые дети". Это проект, который позволяет сейчас украинским учителям держаться. Каждое лето уже на протяжении трех лет мы собираем в Варшаве учителей из разных регионов Украины, в том числе и с прифронтовых территорий. Проводим для них пятидневные тренинги. Все организует Агентство развития образовательной политики. Я работаю в этой программе тренером по травмопедагогике. Обучаем педагогов психоэдукации, даем им практические кейсы, помогаем восстановиться, наполниться энергией и заботиться о своих силах. Ведь они приезжают к нам выгоревшими, с пустыми глазами. А через пять дней – вы себе даже не представляете, какими они уезжают домой.



Светлана Меркулова – лучшая учительница Украины 2026 года / Фото Марии Волошин

Как учителю восстановить свои силы во время войны

Как именно вы их восстанавливаете, возвращаете им веру?

Наша программа очень четко структурирована. Первый день полностью посвящен учителю: это знакомство и рассказ своей истории. Это всегда звучит довольно трагично, очень тяжело, у людей слезы на глазах. Но все это оказывает очень хороший терапевтический эффект. Они проговаривают свою боль и избавляются от нее. Мы стараемся создать круг доверия, а также рассказываем, как поддерживать свои силы, когда нужно начинать заботиться о себе. И делать это нужно не на пике эмоций и стресса, а заранее. Мы даем им определенные техники, как позаботиться о своих внутренних ресурсах. Самые простые. Например, даем алфавит и просим написать на каждую букву то, что их вдохновляет. И одна из участниц вдруг вспоминает, что во время войны никогда не включала музыку в машине, хотя раньше очень это любила. Мы акцентируем внимание на том, что сейчас тоже стоит радоваться, потому что это единственная эмоция, которая позволяет разблокировать чувства, заблокированные стрессом.

Также организуем для них очень интересную культурную программу. В Украине по разным причинам такой тренинг провести невозможно, но благодаря немецким и польским партнерам мы организовали его за рубежом. Учителя гуляют и наслаждаются Варшавой.

Педагоги отмечают, что очень символично видеть восстановленную Варшаву, которая была разрушена во время Второй мировой войны. И их это вдохновляет – все эти восстановленные старинные памятники. Ведь если Варшава восстановилась, то и мы сможем. И это также дает импульс поддержки.

Да и эстетическое наслаждение – это тоже ресурс. Поэтому учителя посещают много музеев. Далее мы учим педагогов снимать стресс и преодолевать травму. Кстати, люди думают, что у всего нашего гражданского населения будет ПТСР. Но израильские ученые говорят, что, возможно, таких будет 20%. Но точно не у всех.

Учите ли вы их правильно взаимодействовать с родителями?

Мы даем им новые примеры общения, ведь запросы родителей во время войны очень сильно изменились. Раньше это были вопросы общения с подростками и их поведение, а сейчас это вопрос нехватки ресурсов и у детей, и у родителей. Их беспокоит, вывозить ли ребенка за границу, куда поступать и т. д. Да и опыт учеников в школе разный. У кого-то отец воюет, у кого-то нет. Кто-то всегда говорил на украинском, а кто-то только переходит на него. Кто-то всегда был в Украине во время войны, а кто-то вернулся. И учителя должны быть готовы решать эти вопросы. Мы учим их этому: даем практические кейсы. Мы говорим о mindfulness и т. д. Поэтому учителя уезжают с тренинга максимально наполненными и насыщенными. Называем их "повербанками": мы зарядили их этой энергией, они восстановились и возвращаются в свою общину.



Проект "Устойчивые учителя – устойчивые дети" / Фото со страницы Светланы Меркуловой в фейсбуке

Как война изменила учебный процесс

Как в целом изменился образовательный процесс у вас в Ирпене?

В нашей школе учится более тысячи учеников, а убежище может вместить около 600 человек. Поэтому мы организовали сменное обучение, чтобы дети учились очно. Сейчас обучение в основном проходит онлайн. Только для учеников начальной школы, 9, 7 и 11 классов мы организуем обучение в бомбоубежище. Только оно у нас приспособлено для этого. Раньше это был спортзал, поэтому в помещении нет разделений на отдельные классы. Поэтому эффективно проводить там уроки не получится.

Много ли учеников уехало во время войны, по вашим наблюдениям?

У меня нет статистики, но среди тех классов, где я преподавала, в этом году по два-три точно. Да и скажем откровенно: они уезжают не только для того, чтобы учиться; они же уезжают для того, чтобы избежать мобилизационных вопросов. Просто родители заботятся об этом заранее. И это уже более масштабная проблема.

Мы заговорили о коммуникации с родителями. Насколько вам сложно или легко общаться сейчас с родителями учеников?

Есть разные родители. Очень многие оказывают невероятную поддержку. Говорят, что нам, учителям, нужно ставить памятники, потому что они не понимают, как мы все это выдерживаем. Особенно когда они заходят в убежище, чтобы забрать детей. Если же у вас тоже закрадывается мысль типа: "Да что тот учитель делает на уроке?", пригласите к себе домой 30 детей и попробуйте ничего с ними не делать.

Но бывают ситуации, когда родители очень растеряны, особенно переселенцы. Новая школа, новое окружение, потерянный дом, потерянная история, потерянные корни… Им очень трудно адаптироваться. Да и приезжают они с опаской. Поэтому нужно также иметь талант, терпение по отношению к ним, относиться с уважением к их ситуации. Но эта проблема сейчас, к сожалению, стирается из-за онлайн-обучения. Потому что ученик-переселенец присутствует на уроке, он работает с классом, но не общается с детьми. Нет социализации.

Переходят ли ученики с русского языка на украинский

Вы упомянули о переходе на украинский. Многие ли из ваших учеников не перешли с русского на украинский?

В начале полномасштабной войны ко мне в класс пришла ученица из Луганской области. Она принципиально говорила на русском языке. А в 2023 году она заговорила на таком красивом украинском языке… Говорит: "Я приняла осознанное решение". Она бежала от войны и со временем поняла, кто враг. И переходит на украинский язык.

А есть дети, которые переезжают и говорят по-русски, потому что, как они говорят, это единственное, что у них осталось от того региона. Они так общались в семье и говорят: "У нас сейчас нет дома, у нас ничего нет, не забирайте у нас и это"…

Но они хотят потом перейти?

По-разному. Кто-то говорит, что будет стараться, учится, и мы это очень поддерживаем. Я стараюсь с детьми говорить на украинском языке на переменах, и они переходят. То есть если не форсировать ситуацию, я думаю, что в украиноязычной среде они постепенно перейдут на украинский язык.

Каковы секреты интересного и удачного урока

А как вы начинаете урок с учениками? Что изменилось во время войны?

Украинские студенты в Варшаве проводят исследование о том, как изменилась речь учителя во время войны. И вот я поняла, что стала гораздо мягче.

А меня считают строгой учительницей, хотя и справедливой. Говорят: "Будете плохо себя вести – придет Меркулова, будет у вас вести английский".

Но потом виден результат: родители говорят, что детям за границей во время войны очень пригодился английский.



Светлана Меркулова с учениками / Фото Светланы Меркуловой

Урок я стараюсь начинать с оценки эмоционального фона. Мы также передаем эти знания нашим учителям. Делать это можно по-разному. Во время очного обучения зайти в класс и попросить учеников показать свое состояние на пальчиках от 1 до 10. А потом спросить, что нужно ребенку сейчас для улучшения самочувствия. Если они не выспались из-за тревог, то я понимаю, что сегодня им не до интеллектуальной нагрузки и грамматики – нужно что-то полегче, добавить какую-нибудь игру, чтобы они разгрузились.

А что это может быть, например?

Я предлагаю им разные эмоции вроде "я грустный, я веселый, мне хорошо, я не выспался, мне скучно". И они не стесняются прямо говорить об этих эмоциях. И это важно, потому что я понимаю: если дети не выспались, они не будут воспринимать материал. Поэтому требовать от них сейчас изучать предмет, не учитывая то, что они все находятся в стрессовом состоянии, – это некорректно.

Что ученики воспринимают лучше всего на уроке?

Они очень любят "Кахут" и уроки-сюрпризы. "Кахут" – это игра на любую тему по любому предмету. Учитель может сам ее создать. Например, мы изучали тему о квартире. Ученики получали задания на выбор слова и набирали баллы. Команда-победитель при этом получала 12 баллов. Да и ученики в процессе выучили нужные слова.

В прошлом году я организовала для учеников пятидневный марафон без учебников. И "отправила" их в путешествие на необитаемый остров. Дала соответствующие задания, даже разрешила пользоваться искусственным интеллектом. Но им нужно было подумать и поработать самостоятельно.

Дети должны были, например, перечислить десять вещей, которые они берут с собой. Например, рассказать, что они будут делать на острове три дня, но в рассказе обязательно нужно употреблять, например, условные предложения. И действительно: такие элементы геймификации и неожиданностей позволяют легче выстраивать учебный процесс.

А о чем ученики сейчас мечтают, вы знаете?

У нас когда-то было задание "Дом моей мечты". Нужно было рассказать, что ты будешь делать, если получишь миллион. У некоторых детей просто фонтан идей лился: они сразу знали, на что потратят деньги. Но у нескольких детей просто наступал ступор, они не знали. И на самом деле это страшно, потому что это означает, что ребенок не может мечтать. А если копнуть глубже – он не строит планов на будущее. И в отношении детей это страшно, потому что они должны мечтать.

Международный опыт для Украины

Расскажите еще о ваших креативных уроках: письма за границу, англоязычные путеводители, общение с волонтерами из Великобритании и т. д.

На курсах повышения квалификации я услышала об интересном проекте, зарегистрировалась, подала информацию о нашей школе – и нам написали коллеги из Индии. Мы начали переписываться. Ученики были рады получать настоящие письма от индийских детей и отправлять им свои. Затем мы обменивались фотографиями, туристической информацией. Они рассказывали об интересных местах Индии, а мы им – об Ирпене, о Киеве, об Украине. Впоследствии они пригласили нас в гости в Индию.

Вы ездили? Что вас там поразило?

Да, ездила с двумя учениками. Это было где-то в 2017–2018 году. Довольно дорого, но мы поехали. И действительно – этот опыт трудно переоценить.

Нас очень удивило то, что в Индии образование начинается с двух лет. Но это так интересно. У них двухлетние дети, помимо того, что играют в игры, еще и с книжками сидят. Не читают, но работают с визуальными материалами. У них в целом в программе очень много нейрогимнастики. Я бы у нас тоже такую ввела. Для наших детей это было бы полезно, потому что во время стресса нужно восстанавливать нейронные связи.

Также тогда поразили ассистенты учителя, которых в Украине еще не было. В классе было два педагога, причем учеников там всего 12. А в моем классе, например, 36–38. На роль ассистента учителя брали волонтеров с педагогическим образованием в рамках международных проектов. И это интересное знакомство с другим стилем преподавания.

В Сингапуре можно получать бонусы и деньги за чтение книг. Возможно, в Украине тоже стоит это ввести?

Дети сейчас много времени просто "сидят" в телефоне. Я бы ввела дни или часы, когда ученики должны были бы в разных уголках школы находиться без гаджетов, читать книги. Возможно, так. Во время войны это успокаивает. Это умиротворяет нервную систему. Это развивает нейронные связи, речь, критическое мышление и т. д.



Светлана Меркулова с учениками / Фото Светланы Меркуловой

Когда стоит уйти из профессии

Что бы вы посоветовали учителям, которые сейчас по разным причинам разочаровались в своей профессии?

Если человек полностью разочаровался в профессии, стоит уходить из нее. Если есть возможность. Потому что это не та профессия, где ты можешь, стиснув зубы, просто идти вперед. Если возможности нет, стоит менять подход к работе. Правда, на ситуацию сейчас очень сильно влияет истощение. Поэтому, на мой взгляд, должны быть какие-то государственные программы поддержки учителей. На примере Варшавы мы увидели, что у учителей во время прохождения аттестаций есть ретритные центры, где они могут не только изучать профессиональные компоненты, но и заниматься саморазвитием: гончарством, арт-терапией, просто погулять по лесу, чтобы разгрузиться. Там об этом заботятся.

Кстати, какую главную инвестицию должно сейчас сделать государство в украинского учителя?

Я бы начала с юридической защиты. Ведь прошлым летом в TikTok разлетелись эти столь унизительные и позорные "тренды"… И я очень благодарна своим одиннадцатиклассникам, которые в нашей школе нашли таких "авторов" и решили этот вопрос очень деликатно… А какова была реакция правоохранительных органов?

Почему за неуважение к полицейским при исполнении служебных обязанностей предусмотрены административные санкции, а к учителям – нет? Я бы, например, ввела какую-то должность омбудсмена для учителей.

Почему, когда мы говорим о буллинге в школе, речь всегда идет либо о том, что дети издеваются друг над другом, либо о том, что учитель издевается над ребенком. Никто не упоминает о том, что ребенок ведет себя столь же некорректно.

Какую зарплату должны получать учителя

Какую зарплату должен получать украинский учитель? В частности, начинающий?

Следует учитывать потребности, а не только стаж. Если молодой учитель, например, снимает квартиру, создает молодую семью и т. д., он не согласится на низкую зарплату и просто не пойдет в эту профессию. Но и учитель со стажем и категориями также скажет, что он работал, приобрел опыт и должен получать за свою работу больше. В целом трудно сказать в цифрах, но как минимум зарплату педагогам нужно повысить в 5 раз.

То есть учитель с опытом должен получать около 50 тысяч гривен. А начинающий педагог – хотя бы 30 тысяч.

Тем более что наши учителя за свой счет много занимаются самообразованием. Я, например, недавно проходила курсы по созданию ИИ-ассистентов для подготовки уроков. И стоили они 2,5 тысячи гривен. Ведь не все курсы, которые сейчас предлагают учителям бесплатно, удовлетворяют их профессиональные потребности.

Как стимулировать учеников к изучению английского языка

Немало ваших учеников сдают НМТ по английскому языку на 200 баллов и являются призерами олимпиад. В чем ваш секрет?

У меня самые лучшие ученики. Но я всегда спорю с психологами, потому что говорю, что мотивации не существует, что это самая большая манипуляция в мире. Есть стимул. Мотивация – это завуалированный способ заставить кого-то сделать то, что нужно вам. Поэтому я и говорю о стимуле. Также очень хорошо поддерживают родители в этом плане. Есть ученики, которые сразу говорят, что хотят участвовать в олимпиаде – это дети с самым высоким стимулом. Но многое зависит и от учителя.

Мой проектный метод обучения, например, позволяет каждому на разном уровне включиться в урок. Например, я использую метод "перевернутого класса": мы начинаем изучать какую-то тему, прорабатываем определенную лексику, я объясняю необходимую грамматику для этой темы. Затем дети готовят, например, на тему питания какое-то блюдо: записывают его рецепт, приносят на урок, рассказывают о нем и все вместе едят. Ведь учить слова в контексте – это совсем другое дело. Это было для 5-го класса. Со старшеклассниками мы организовали "МастерШеф" на уроке. Две команды готовили свои блюда и рассказывали о них на английском. Также я предлагала ученикам дебаты. Им дают тему, и вместо контрольной работы на уроке мы обсуждаем эту тему. Но перед этим дети должны самостоятельно изучить определенную литературу.

Как вы стимулируете их изучать английский?

Я привлекаю старшеклассников, хорошо знающих английский язык, к проектам "Эразмус+" или к программам обмена. Один из моих выпускников, Назар, ездил со мной на третий Всемирный форум в Корею. Он рассказывал там об украинском образовании во время войны. И ученики прямо спрашивают меня: "А вы нас куда-нибудь повезете?". А я отвечаю: "Будешь учить английский…". И это их очень мотивирует.



Светлана Меркулова с учениками / Фото Светланы Меркуловой

Я всегда считала, что изучение любого иностранного языка – это расширение эмоционального спектра. Это другие культуры, другое восприятие людей… Но здесь важно, чтобы учителя не только давали возможность увидеть мир, но и стимулировали учеников возвращаться на Родину. И Назар, который ездил с проектами в другие страны, поступил в украинский вуз, потому что сказал, что хочет развиваться здесь.

Достаточно ли сейчас уроков английского языка?

Сейчас однозначно больше уроков английского, чем было раньше. Теперь ученики изучают его по 4–5 уроков в неделю. Но сейчас немного мешают постоянные воздушные тревоги.

Когда начинать и как эффективно учить английский

В каком возрасте стоит начинать учить английский язык?

Мне понравилось, что в Индии язык начинают учить с 2 лет. Тогда мозг еще не перегружен информацией по разным предметам. Если сосредоточиться на чем-то одном, результат будет лучше. И когда ребенок в раннем возрасте слышит все эти слова, он легче их воспринимает, потому что не зубрит, а учит в игровой форме. Но нужно это правильно организовать. Поэтому я бы сказала: чем раньше, тем лучше. Но никогда не поздно. Сейчас есть немало приложений, которые позволяют изучать язык самостоятельно, без курсов. А потом уже можно и на курсы пойти, чтобы убедиться, что идешь в правильном направлении.

Как легко выучить английский с нуля?

Уже появились новые приложения с искусственным интеллектом. Там можно выбрать себе тему для общения. И робот тебе в этом помогает, учит тебя простым словам и фразам. Затем составляются небольшие диалоги. И здесь можно не бояться ошибок. Грамматика, конечно, важна, потому что она структурирует язык, позволяет говорить грамотно. Но сначала стоит учить простые слова и фразы. Так же, как мы учим родной язык, когда слышим и повторяем. А потом уже гармонизировать речь и письмо.

О стимуле, мечте и советах тем, кто потерял веру

Что вас больше всего мотивирует и демотивирует в профессии?

Меня трудно демотивировать и почему-то напугать. Я действительно довольно стойкая. Я 30 лет в профессии и, кажется, что прошла через все. Меня мотивирует то, что, например, сейчас я получаю от своих учеников много поздравлений. И когда ты понимаешь, что прошло много лет, а тебя помнят и пишут тебе "Спасибо" – наверное, это мотивирует оставаться в профессии. Родители говорят, что детям-беженцам было легче за границей, потому что они знали английский язык, это тоже мотивирует. Как и успехи учеников в целом.

Что бы вы сказали всем, кто сейчас потерял надежду?

Мы гораздо сильнее, чем думаем. Когда тебе кажется, что ты уже не можешь, ты измотан и тебе хочется лечь и умереть, на самом деле ты можешь еще на 60%, как оказывается. Просто нужно заранее заботиться о своих силах. Когда мы видим, что входим в зону стресса (хотя мы сейчас живем в постоянном стрессе), нужно постоянно находить место и время для себя: на минутку тишины, на то, что вдохновляет, на то, что поддерживает. Если для вас это поездка в лес с семьей или поход в горы – езжайте. Я, например, люблю летать на дельтаплане над Карпатами или прыгать с парашютом. Меня всегда восстанавливали горы. И я организую поездки для детей и учителей. Это действительно классная перезагрузка. Если для вас это посидеть с книгой – уделите себе это время, не откладывайте его на потом… Не нужно откладывать, потому что синдром отложенной жизни усугубляет стресс.



Светлана Меркулова с учениками / Фото со страницы Светланы Меркуловой в фейсбуке

А о чем вы мечтаете?

Я думаю, что у нас сейчас у всех одна мечта. Особенно с ухудшением ситуации с безопасностью. Хочу, чтобы закончилась война и ребята вернулись домой. Чтобы все вернулось на круги своя.