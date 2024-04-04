В ВРУ заявили о развитии платформы для экстернального образования учеников-беженцев

Украина будет развивать платформу для экстернального образования детей, находящихся за рубежом. Ведь для немалого количества наших учеников родными стали не украинские, а зарубежные школы из-за войны.

Об этом заявил нардеп Роман Грищук во время форума. И добавил: надо понимать, что дети-беженцы, которым сейчас 6 лет, не имеют своей школы в Украине.

Смотрите также Украинские ученики-беженцы обязательно будут посещать школы в Польше

Украина будет развивать платформу для экстернального образования беженцев

Нардеп говорит: из-за войны их родными школами стали учебные заведения в Польше, Германии и др. При этом количество таких детей будет расти.

Уже полгода как перешел от парадигмы "возвращать детей в Украину", к подходу "мы должны держать связь с семьей, с ребенком". Государству необходимо держать связь с такими семьями и детьми, чтобы они получали дополнительные знания по украинскому компоненту,

– отметил Грищук.

Также, по его словам значительной проблемой то, что есть определенное количество детей, которых государство не видит ни в отечественной системе образования, ни в иностранной.

Ранее мы информировали, что Украина вводит обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев.

мы информировали, что Украина вводит обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев. Ученикам предлагают изучать не все предметы, а "украинский компонент".

Такое обучение будет забирать всего 6 – 8 учебных часов в неделю.

Остальные предметы дети будут изучать в школах стран, где находятся.

Оценки им засчитают после возвращения в Украину.