Об этом заявил нардеп Роман Грищук во время форума. И добавил: надо понимать, что дети-беженцы, которым сейчас 6 лет, не имеют своей школы в Украине.

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Нардеп говорит: из-за войны их родными школами стали учебные заведения в Польше, Германии и др. При этом количество таких детей будет расти.

Уже полгода как перешел от парадигмы "возвращать детей в Украину", к подходу "мы должны держать связь с семьей, с ребенком". Государству необходимо держать связь с такими семьями и детьми, чтобы они получали дополнительные знания по украинскому компоненту,

– отметил Грищук.

Также, по его словам значительной проблемой то, что есть определенное количество детей, которых государство не видит ни в отечественной системе образования, ни в иностранной.

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