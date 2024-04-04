Об этом заявил нардеп Роман Грищук во время форума. И добавил: надо понимать, что дети-беженцы, которым сейчас 6 лет, не имеют своей школы в Украине.
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Украина будет развивать платформу для экстернального образования беженцев
Нардеп говорит: из-за войны их родными школами стали учебные заведения в Польше, Германии и др. При этом количество таких детей будет расти.
Уже полгода как перешел от парадигмы "возвращать детей в Украину", к подходу "мы должны держать связь с семьей, с ребенком". Государству необходимо держать связь с такими семьями и детьми, чтобы они получали дополнительные знания по украинскому компоненту,
– отметил Грищук.
Также, по его словам значительной проблемой то, что есть определенное количество детей, которых государство не видит ни в отечественной системе образования, ни в иностранной.
- Ранее мы информировали, что Украина вводит обновленную дистанционную форму обучения для украинских школьников-беженцев.
- Ученикам предлагают изучать не все предметы, а "украинский компонент".
- Такое обучение будет забирать всего 6 – 8 учебных часов в неделю.
- Остальные предметы дети будут изучать в школах стран, где находятся.
- Оценки им засчитают после возвращения в Украину.