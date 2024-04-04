Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши. Он уже на завершающем этапе, сообщила заместитель министра Иоанна Муха.
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Украинские дети в Польше будут учиться очно в местных школах
Чиновница рассказала, что после межправительственных консультаций с украинскими коллегами в Варшаве 28 марта стало известно, что в Польше 50 – 60 тысяч украинских учеников не охвачены польской системой образования.
Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы из этого предложения воспользуемся,
– заявила Муха.
И добавила, что большую часть программы уже разработали. Теперь польские чиновники ожидают согласования закона и тогда официально расскажут детали.
Так, для украинских детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из нашего государства. Для них предложат упрощенную процедуру нострификации (признание иностранных документов об образовании, – ред.) дипломов.
Также, по предварительным данным, украинских детей будут учить европейской интеграции. В Минобразования убеждены, что эти знания будут нужны украинским детям в рамках будущего вступления Украины в ЕС.
- Ранее мы уже информировали о таких намерениях польских властей в отношении украинских детей-беженцев. Что тогда им предлагали, читайте по ссылке.