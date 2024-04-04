Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі. Він вже на завершальному етапі, повідомила заступниця міністра Йоанна Муха.

Дивіться також Коли будуть весняні канікули у школах Польщі у 2024 році

Українські діти у Польщі вчитимуться очно у місцевих школах

Посадовиця розповіла, що після міжурядових консультацій з українськими колегами у Варшаві 28 березня стало відомо, що в Польщі 50 – 60 тисяч українських учнів не охоплені польською системою освіти.

Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов'язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося,

– заявила Муха.

І додала, що більшу частину програми вже розробили. Тепер польські посадовці очікують на погодження закону і тоді офіційно розкажуть деталі.

Так, для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із нашої держави. Для них запропонують спрощену процедуру нострифікації (визнання іноземних документів про освіту, – ред.) дипломів.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Також, за попередніми даними, українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У Міносвіти переконані, що ці знання будуть потрібні українським дітям у межах майбутнього вступу України до ЄС.