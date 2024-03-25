Тож ці діти з нетерпінням очікують на відпочинок, зокрема, якщо паралельно здобувають й українську освіту. Коли будуть весняні канікули у школах Польщі у 2024 році, розповідає Освіта 24.
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Які канікули існують у польських школах
У школах Польщі передбачені чотири періоди канікул:
- різдвяні;
- зимові;
- великодні;
- літні.
Дати у воєводствах можуть не збігатися.
Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно немає.
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Коли навесні відпочиватимуть учні у Польщі
Все ж навесні 2024 року учні у Польщі відпочиватимуть. Вони не вчитимуться протягом 28 березня – 2 квітня 2024 року. Адже у цей період у Польщі відзначатимуть Великодні свята. Зокрема:
- 28 березня – Чистий четвер;
- 29 березня – Страсну п'ятницю;
- 30 березня – Велику суботу;
- 31 березня – Великдень;
- 1 квітня – Мокрий понеділок.
Зауважимо також, що протягом 1 – 3 травня 2024 року – травневі вихідні. А 30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових – також вихідний.