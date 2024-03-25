Тож ці діти з нетерпінням очікують на відпочинок, зокрема, якщо паралельно здобувають й українську освіту. Коли будуть весняні канікули у школах Польщі у 2024 році, розповідає Освіта 24.

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Які канікули існують у польських школах

У школах Польщі передбачені чотири періоди канікул:

різдвяні;

зимові;

великодні;

літні.

Дати у воєводствах можуть не збігатися.

Осінніх та весняних канікул у Польщі офіційно немає.

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Коли навесні відпочиватимуть учні у Польщі

Все ж навесні 2024 року учні у Польщі відпочиватимуть. Вони не вчитимуться протягом 28 березня – 2 квітня 2024 року. Адже у цей період у Польщі відзначатимуть Великодні свята. Зокрема:

28 березня – Чистий четвер;

29 березня – Страсну п'ятницю;

30 березня – Велику суботу;

31 березня – Великдень;

1 квітня – Мокрий понеділок.

Зауважимо також, що протягом 1 – 3 травня 2024 року – травневі вихідні. А 30 травня 2024 року – Свято тіла та крові Христових – також вихідний.