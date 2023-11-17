Школьникам и учителям напоминают правила поведения при предупреждении нападения или риске нападения на школу. В частности, как поступать во время объявленной эвакуации.

Так, вступил в силу общий приказ МВД и Минобразования. Что должны знать и помнить все участники образовательного процесса, читайте дальше.

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Как действовать ученикам и учителям в случае риска или нападения на школу

Так, в случае предупреждения нападения на учебное заведение руководитель создает команду реагирования учебного заведения. Эти работники должны разрабатывать алгоритм действий в случае упомянутого выше риска. Также они разъясняют правила поведения учащимся, учителям и работникам по эвакуации.

Если эвакуация невозможна, работники должны следовать указаниям правоохранителей и спасателей. Также оказывать к медицинской помощи пострадавшим и обследовать помещение.

Участники команды реагирования должны также активно участвовать в соответствующих учениях и тренировках участников образовательного процесса.

Как действовать ученикам и учителям в случае риска или нападения на школу / Ювенальная полиция Украины