Как подготовить себя и ребенка к возвращению в Украину во время войны

Многие украинцы вместе с детьми из-за полномасштабной войны уехали за границу. В преддверии 1 сентября многие из них возвращаются на Родину.

Родителям при этом следует позаботиться не только о безопасности путешествия, но и о психологической подготовке. Так, лучше учесть изменения, которые произошли в вашем городе.

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Как подготовить себя и ребенка к возвращению в Украину

Минздрав, в частности, советует:

Учитывайте изменения

Ваш город может не быть таким, как до войны. Будьте готовить к блокпостам на дорогах, возможным следам обстрелов, воздушным тревогам и т.д. Поэтому следует спланировать действия в случае опасности. Ребенка также подготовьте к такому предполагаемому сценарию. При этом настраивайте его на то, что вы все преодолеете. Поблагодарите ребенка за его стойкость.

Разговаривайте с детьми

Поговорите с детьми об их тревогах и ожиданиях от возвращения. Объясняйте что-нибудь при необходимости. Если вы не рассказывали ребенку, что в стране идет война, то пора об этом рассказать.

Не ориентируйтесь на опыт других

Не стоит рассчитывать, что опыт друзей, знакомых или корреспондентов в Facebook подойдет вам на 100%. Хотя вы можете одалживать и адаптировать какие-то лайфхаки из историй возвращения других людей.

Познакомьте ребенка со звуком воздушной тревоги

Дети должны быть готовы к звуку сирены. Объясните, что нужно в таком случае пройти в укрытие.

Позаботьтесь о безопасности в квартире/доме

Сориентируйтесь сами и сориентируйте ребенка, где безопасное место и ближайшее укрытие в районе. Потренируйтесь быстро идти к укрытию еще до того, как начнется воздушная тревога. Назначьте ребенка "ответственным" за какие-то действия (взять свою игрушку, следить за домашним животным).

Обсудите безопасность на улице

Прочтите статью, где подробно рассказывают, как разговаривать с детьми о минной безопасности.

Устройте общение с друзьями

Если кто-нибудь из друзей ребенка есть в вашем городе, можете предложить встретиться. Предварительно обдумайте организацию досуга.

Позаботьтесь и о своем круге поддержки

Определите, кто является вашим "кругом поддержки" – кому можно позвонить, написать, к кому прийти, чтобы почувствовать поддержку, когда она нужна.

Развивайте эмпатию у ребенка

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Следует научить ребенка корректно реагировать/коммуникировать с людьми, имеющими физические недостатки или протезы.

Устройте праздник возвращения

Можете пройтись по улицам, сделать домашнюю вечеринку, пойти в кино, чтобы снизить напряжение возврата.