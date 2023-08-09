Родителям при этом следует позаботиться не только о безопасности путешествия, но и о психологической подготовке. Так, лучше учесть изменения, которые произошли в вашем городе.
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Как подготовить себя и ребенка к возвращению в Украину
Минздрав, в частности, советует:
- Учитывайте изменения
Ваш город может не быть таким, как до войны. Будьте готовить к блокпостам на дорогах, возможным следам обстрелов, воздушным тревогам и т.д. Поэтому следует спланировать действия в случае опасности. Ребенка также подготовьте к такому предполагаемому сценарию. При этом настраивайте его на то, что вы все преодолеете. Поблагодарите ребенка за его стойкость.
- Разговаривайте с детьми
Поговорите с детьми об их тревогах и ожиданиях от возвращения. Объясняйте что-нибудь при необходимости. Если вы не рассказывали ребенку, что в стране идет война, то пора об этом рассказать.
- Не ориентируйтесь на опыт других
Не стоит рассчитывать, что опыт друзей, знакомых или корреспондентов в Facebook подойдет вам на 100%. Хотя вы можете одалживать и адаптировать какие-то лайфхаки из историй возвращения других людей.
- Познакомьте ребенка со звуком воздушной тревоги
Дети должны быть готовы к звуку сирены. Объясните, что нужно в таком случае пройти в укрытие.
- Позаботьтесь о безопасности в квартире/доме
Сориентируйтесь сами и сориентируйте ребенка, где безопасное место и ближайшее укрытие в районе. Потренируйтесь быстро идти к укрытию еще до того, как начнется воздушная тревога. Назначьте ребенка "ответственным" за какие-то действия (взять свою игрушку, следить за домашним животным).
- Обсудите безопасность на улице
Прочтите статью, где подробно рассказывают, как разговаривать с детьми о минной безопасности.
- Устройте общение с друзьями
Если кто-нибудь из друзей ребенка есть в вашем городе, можете предложить встретиться. Предварительно обдумайте организацию досуга.
- Позаботьтесь и о своем круге поддержки
Определите, кто является вашим "кругом поддержки" – кому можно позвонить, написать, к кому прийти, чтобы почувствовать поддержку, когда она нужна.
- Развивайте эмпатию у ребенка
Следует научить ребенка корректно реагировать/коммуникировать с людьми, имеющими физические недостатки или протезы.
- Устройте праздник возвращения
Можете пройтись по улицам, сделать домашнюю вечеринку, пойти в кино, чтобы снизить напряжение возврата.