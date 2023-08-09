Батькам при цьому варто подбати не лише про безпеку подорожі, а й про психологічну підготовку. Так, краще врахувати зміни, які відбулися у вашому місті.
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Як підготувати себе й дитину до повернення в Україну
Мінохорони здоров'я, зокрема, радить:
- Враховуйте зміни
Ваше місто може не бути таким, як до війни. Будьте готовити до блокпостів на дорогах, можливих слідів обстрілів, повітряних тривог тощо. Тож варто спланувати дії у разі небезпеки. Дитину також підготуйте до такого ймовірного сценарію. При цьому налаштовуйте її на те, що ви все подолаєте. Подякуйте дитині за її стійкість.
- Розмовляйте з дітьми
Поговоріть із дітьми про їхні тривоги й очікування від повернення. Пояснюйте щось за потреби. Якщо ви не розказували дитині, що в країні йде війна, то час про це розповісти.
- Не орієнтуйтесь на досвід інших
Не варто розраховувати, що досвід друзів, знайомих чи дописувачів у Facebook підійде вам на 100 %. Хоча ви можете позичати й адаптувати якісь лайфхаки з історій повернення інших людей.
- Познайомте дитину зі звуком повітряної тривоги
Діти мають бути готові до звуку сирени. Поясніть, що треба у такому разі пройти в укриття.
- Подбайте про безпеку у квартирі/будинку
Зорієнтуйтеся самі й зорієнтуйте дитину, де безпечне місце та найближче укриття у районі. Потренуйтеся швидко йти до укриття ще до того, як почнеться повітряна тривога. Призначте дитину "відповідальною" за якісь дії (взяти свою іграшку, пильнувати домашню тваринку).
- Обговоріть безпеку на вулиці
Прочитайте статтю, де докладно розповідають, як розмовляти з дітьми про мінну безпеку.
- Влаштуйте спілкування з друзями
Якщо хтось із друзів дитини є у вашому місті, можете запропонувати зустрітися. Попередньо обдумайте організацію дозвілля.
- Потурбуйтеся і про своє коло підтримки
Визначте, хто є вашим "колом підтримки" – кому можна зателефонувати, написати, до кого прийти, аби відчути підтримку, коли вона потрібна.
- Розвивайте емпатію в дитини
Варто навчити дитину коректно реагувати/комунікувати з людьми, що мають фізичні вади чи протези.
- Влаштуйте свято повернення
Можете пройтися вулицями, зробити домашню вечірку, піти в кіно, аби знизити напругу повернення.