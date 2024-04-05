Как учатся ученики в Запорожье после перехода на смешанный формат
Источник:Иван Федоров
В 24 учебных заведениях Запорожья с 1 апреля изменили формат обучения. Ученики этих школ теперь получают образование по смешанному формату.
Так, в городе подвели итоги первой недели обучения в рамках нового формата. Результатами поделился глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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Как учатся ученики в Запорожье
Посещать уроки имеют возможность сейчас ученики 23 школ и учреждения внешкольного образования Запорожья.
Своими глазами убедились: дети довольны, родители спокойны, педагоги – в активной работе,
– сообщил чиновник.
И добавил, что 1,5 тысячи детей в 24 учебных заведениях Запорожья, родители которых выбрали смешанный формат, уже имеют возможность учиться в стенах родных школ.
Наша цель до 1 сентября 2024 года – 40 тысяч школьников областного центра будут иметь доступ к смешанному обучению,
– заявил Федоров.
Учебные классы в школах Запорожья / фото Ивана Федорова
Часть учеников в Запорожье перешли на смешанный формат обучения
- С 1 апреля часть учеников в Запорожье будет учиться в рамках смешанного формата.
- Соответствующее решение поддержала Рада обороны Запорожской области.
- Чиновник также напомнил, что ответственными за такое обучение должны быть все участники образовательного процесса.
- И заметил, что сначала рассматривали восстановление такого формата в 51 школах.