В Украине ежегодно сокращается количество первоклассников. Поэтому за 11 лет учеников в целом в стране станет меньше.

И эта тенденция никуда не исчезает, ведь в 2024 году в Украине еще больше снизилась рождаемость. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.

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Количество первоклассников уменьшается

Так, с довоенного 2020/2021 учебного года и до нынешнего 2024/2025 количество первоклассников сократилось на 142 тысячи.

Журналисты при этом сделали вывод, что уже сейчас престижные школы Киева, куда раньше можно было записать ребенка только из-за большого конкурса и связей, уменьшают количество первых классов и будут рады всем. А некоторые и вообще не уверен, что сможет набрать первоклассников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что на временно оккупированных и прифронтовых территориях Украины набор первоклассников 2023/2024 снизился по сравнению с 2021/2022:

в Донецкой области – на 39%;

в Запорожской – на 48%;

в Луганской – на 62%;

в Херсонской – на 42%.

К слову, нынешние первоклассники – это дети, которые родились примерно в течение 2018 – 2019 годов. То есть они появились на свет, когда Украина скатывалась в демографическую яму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зато нынешние одиннадцатиклассники родились как раз в годы расцвета рождаемости. Поэтому даже несмотря на все сложности войны одиннадцатиклассников 2024/2025 учебного года больше чем 2020/2021: соответственно 234,5 тысячи против 220 тысяч.

Но в перспективе ситуация ощутимо изменится, ведь рождаемость резко падает. По прогнозам, когда наши первоклассники подрастут, в Украине станет меньше не только студентов университетов, но и колледжей и профтехов.