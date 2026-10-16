Даже не половина: в скольких школах Украины ученики могут учиться во время тревог

42 % школ в нашей стране могут продолжать учебный процесс во время воздушной тревоги. Речь идет об обучении в укрытии.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Сколько школ могут работать во время тревоги

Чиновник сообщил, что 82% учеников и воспитанников детских садов в Украине сейчас могут получать образование в учебных заведениях с укрытиями.

Но следует различать укрытия, предназначенные для защиты от вражеской атаки, и укрытия, в которых можно продолжать обучение. 42% школ могут продолжать обучение во время тревоги, а не только укрывать детей,

– уточнил Бутенко.

Он отметил, что в прошлом году на обустройство укрытий выделили 6 миллиардов гривен. Из них 1 миллиард гривен впервые направили на детские сады. Работы начались по 131 проекту, 13 проектов уже завершены, более 40 – на завершающем этапе.

Как будут учиться ученики во время тревог

Министр также призвал общины адаптировать образовательный процесс к длительным воздушным тревогам и разрабатывать четкие алгоритмы действий для учебных заведений.

По его словам, более 9 тысяч школ имеют источники питания, позволяющие работать более восьми часов. Среди них – генераторы, энергетические установки и солнечные панели.

В МОН также рекомендуют перейти на дистанционное обучение в общинах, где прекращен подвоз учеников в школы.