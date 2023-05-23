Как в Украине будут оценивать учеников, которые учатся за границей: объяснение МОН

В Минобразования определили алгоритм оценки результатов обучения украинских учеников, которые сейчас находятся за границей из-за войны. При этом министерство предоставило конкретные рекомендации школам.

В МОН говорят, что тематическое, семестровое и годовое оценивание, результаты обучения школьников могут осуществлять в случае необходимости. При этом будут использовать технологии дистанционного обучения.

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Как в Украине будут оценивать учеников, которые учатся за границей

Если ребенок за рубежом изучает в школе такой же предмет, что и в украинском учебном заведении с соответствием программы, оценки будут перечисляться. Перевод оценок, полученных в зарубежной школе в 12-балльную систему, школа будет осуществлять самостоятельно.

Предметы, которые дети не изучали в зарубежной школе – украинский язык, украинская литература, история Украины, география Украины, защита Украины, правоведение – должны оценивать учителя из украинской школы с использованием технологий дистанционного обучения.

Годовая оценка школьников будет происходить на основе семестровых или скорректированных семестровых оценок.

В то же время в МОН говорят: при выставлении годовой оценки могут учитывать динамику личных результатов обучения ученика по предмету и сформированность у него умения применять приобретенные знания.

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По решению педагогического совета школы семестровая и годовая оценка учеников 5 – 8 и 10 классов могут осуществлять не по 12-балльной шкале, а по двубалльной ("зачтено" / "не зачтено").

Также годовая оценка может происходить перед началом учебного года. В отдельных случаях – в течение I семестра следующего учебного года.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".