"Очкур" – слово, унаследованное с казацких времен, которое должен знать каждый украинец

Некоторые слова исчезают из повседневной речи вместе с предметами, которые они обозначали. Именно так произошло со словом "очкур" – словом, которое еще столетие назад было хорошо известно каждому украинцу.

О том, что называли "очкуром", рассказываем со ссылкой на канал "Живое прошлое".

Что такое "очкур" в украинском языке?

Читая украинскую классику или знакомясь с казацким бытом, можно наткнуться на слово "очкур". Для современного читателя оно часто остается загадкой, хотя когда-то без очкура не обходился почти ни один элемент народной одежды.

Есть слова, которые все реже можно услышать в повседневной речи, хотя еще несколько поколений назад они были хорошо известны каждому. Одно из них – "очкур". Сегодня его чаще всего можно встретить в художественной литературе, этнографических описаниях или народных песнях.

Очкур – это шнурок, тесьма или ремешок, который продевают в верхний край брюк, шаровар или другой одежды, чтобы затянуть ее на талии. Именно очкур удерживал одежду на талии еще задолго до появления современных ремней и резинок.

Слово "очкур" имеет тюркское происхождение: в крымско-татарском и турецком языках – učkur. Оно пришло в украинский язык через контакты с тюркскими народами и происходит от слова, означавшего "пояс", "веревка" или "шнур для подвязывания". Вместе с казацкой одеждой это название прочно закрепилось в украинском языке. Хотя слово могло быть известно и раньше, как и сам этот аксессуар.

Дед быстро сполз с печи на лежанку, подтянул на белых штанах очкур. (Дмитрий Бедзик)

Если бы вам тот черт встретился, то у вас от испуга, наверное, очкур бы лопнул. (Марко Вовчок)

Интересно, что словарь приводит еще два варианта написания – "учкур" (как оно звучит в тюркских языках) и "бочкур".

Особенно часто слово "очкур" связывают с казацкими шароварами. Именно благодаря очкуру их можно было быстро подтянуть или ослабить. Недаром в украинском языке возник и фразеологизм "затягнуть очкур", то есть начать жить экономно, ограничивать свои расходы. По значению он близок к выражению "затягнуть пояс".

Что такое "очкур": смотрите видео

Есть и другие фразеологизмы с этим словом:

"всы́пать (ки́нуть, вки́нуть) при́ску за очку́р (за па́зуху) кому" – доставить неприятности кому-либо.

и "как очкур на шею" – употребляется для выражения отрицания смысла указанных слов; совсем не (нужен, нужно) – "Оно мне нужно, как очкур (веревка) на шею".

Если вы не знали значения этого слова, но слышали его как фамилию – Очкур, а оно существует, то теперь знаете, что оно образовано от рода деятельности – мастера, изготавливавшего очкуры из кожи или растительных волокон.

Поэтому, если в литературе или музее вам встретится слово "очкур", вы уже будете знать, что это не просто веревка, а важная деталь традиционной украинской одежды, которая имеет древнюю историю и оставила свой след даже в фразеологии.