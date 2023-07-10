"Одержати" или "отримати": как правильно употреблять эти слова
Украинцы довольно часто в своем ежедневном вещании могут допускать ошибки. И даже этого не замечать.
Также часто мы не знаем, какое слово лучше употребить в определенном контексте. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал, как быть со словами "одержати и "отримати" (укр.).
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"Одержати" или "отримати" – как правильно
Авраменко подчеркнул: сегодня будем учиться точности в словоупотреблении.
Он отметил: украинцы нередко подбирают синонимы – близкие по значению слова, – чтобы точно передать мысль. Но не всегда делают это верно. И привел конкретный пример.
"Одержати" и "отримати" (укр.). А какая между ними разница? На самом деле это синонимы,
– уточнил языковед.
И заметил, что употреблять эти два слова можно по своему вкусу.
Все же подчеркнул: не что угодно можно "одержувати" или "отримувати" (укр.).
"Одержати" или "отримати" можно только конкретную вещь. Например, карандаш, подарок, диплом, деньги. То есть то, что можно взять в руку. А также то, что можно посчитать. Например: получить (укр. отримати) баллы,
– объяснил учитель.
Итак, резюмировал Авраменко: конкретные вещи мы "одержуємо" или "отримуємо" (укр.).
При этом напомнил, что не следует сочетать эти слова с абстрактными понятиями.