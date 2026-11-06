Билет "в один бік" или "в одну сторону": филолог объяснил, в чем заключается языковая ловушка

Покупая билет на поезд или автобус, мы обычно уточняем, нужен ли обратный билет. И здесь возникает языковая путаница: одни говорят "в одну сторону", другие – "в один бок".

Филолог Виктор Дяченко объясняет, почему слова "бік" и "сторона" отличаются, в каких случаях их следует употреблять и какое выражение выбрать, когда покупаем билет без обратного пути.

Билет "в один бік" или "в одну сторону" – как правильно сказать на украинском?

Покупая билет на поезд или автобус, мы обычно уточняем, нужен ли обратный. И здесь возникает языковая путаница: одни говорят "в одну сторону", другие – "в один бік". Филолог Виктор Дяченко обратил внимание на разницу между этими словами и предложил формулировку, которую стоит запомнить.

Кстати! С самим словом "билет" тоже связана распространенная языковая путаница. В украинском языке есть "и билет, и квиток ", однако они имеют разные значения.

Такие языковые варианты часто возникают из-за влияния русского языка, в котором слово "сторона" употребляется во многих контекстах, где украинцы могли бы сказать "бік". Из-за привычки переносить готовые языковые конструкции в украинскую речь эти слова стали восприниматься как взаимозаменяемые.

Однако такая аналогия не всегда оправдана: "бік" и "сторона" имеют свои собственные значения и сферы употребления.

Когда употребляем "бік"?

Существительное "бік" имеет несколько значений:

Это часть туловища человека или животного: болить правий бік, лежати на боці, тримати руки в боки.

Так называют одну из поверхностей предмета: лицьовий бік тканини, зворотний бік медалі, боки коробки.

Еще одно важное значение – направление или место, куда направлено движение. Например, перейти на інший бік вулиці, повернути в бік вокзалу, вітер дме з південного боку.

Слово используют и в переносном значении: позитивний бік справи, з материного боку, поглянути на проблему з іншого боку.

Когда уместно использовать слово "сторона"?

Это слово тоже имеет свою сферу употребления:

Как математический термин. В геометрии мы говорим о сторонах фигуры – сторона треугольника или квадрата.

В географии – про сторони світу, рідну сторону, далеку сторону.

Отдельное значение – участники определенных отношений или процессов. Поэтому правильно говорить "потерпіла сторона", "сторони договору", "сторони конфлікту".

Есть и случаи, когда оба слова возможны, но имеют разные оттенки. Например, "з одного боку, ситуація складна, а з другого – є можливості" – здесь сопоставляем обстоятельства. А вот "сторони підписали угоду" – речь идет об участниках договоренности.

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Так как же все-таки говорить о билете?

Виктор Дяченко объясняет, что в украинском языке для обозначения поездки без возврата лучше использовать выражение "в один конец". Соответственно, если запланирована поездка туда и обратно, можно сказать "в оба конца".

Таким образом, естественно будут звучать следующие предложения:

"Купил билет на поезд в один конец",

"Оплатили поездку в оба конца".

Так как же правильно говорить о билетах: смотрите видео от Виктора Дяченко

Такую рекомендацию филолога стоит учитывать, ведь слова "сторона" и "бік" не всегда можно механически переносить в украинскую речь из конструкций другого языка.

Поэтому в следующий раз, планируя поездку без возврата, выбирайте билет "в один конец".