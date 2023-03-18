Ученый и десантник возглавит МОН: как украинцы реагируют на вероятное назначение Оксена Лисового
Сергей Шкарлет написал заявление об увольнении с должности министра образования и науки Украины. Зато на этой должности, скорее всего, будет работать действующий директор Малой академии наук и доброволец ВСУ Оксен Лисовой.
Политики, дипломаты, политические и общественные деятели и ученые выражают свою поддержку новому предполагаемому министру образования. 24 Канал собрал для вас реакции украинцев на то, что Оксен Лисовой может возглавить Министерство образования и науки Украины.
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Как украинцы реагируют на предполагаемого нового министра
Оксен Лисовой – сын диссидентов, педагог и директор Малой академии наук Украины. Сейчас он совмещает свою работу со службой в ВСУ, а именно в 95-й десантно-штурмовой бригаде. В начале вторжения он пошел добровольцем защищать наше государство.
Многие отмечают профессиональные качества Лисового, но больше всего производит впечатление то, что Министерство образования и науки Украины может возглавить патриот и воин. Это обуславливает большее количество одобрительных отзывов.
Кроме того, это контрастирует с недовольством работой предыдущего министра, на протесты против которого до вторжения выходили студенты.
Реакция украинцев на вероятное назначение Лисового министром образования / Скриншоты
Оксана Маркарова
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова выразила свою поддержку Оксену Лисовому и добавила, что надеется на много новых проектов с новым министром образования.
Друг, гордимся и благодарим за службу в ДШВ, а сегодня невероятно все радуемся объявлению, держим кулаки и надеемся, что уже со следующих недель активно продолжим все предыдущие образовательные проекты и начнем много новых с таким крутым министром образования,
– написала Маркарова.
Виталий Безгин
Нардеп Виталий Безгин после заседания фракции "Слуга народа", на котором Оксен Лисовой представил свое видение развития образования и науки, выразил свою полную поддержку кандидату на должность министра.
Оксен Лисовой представил фракции "Слуга народа" свое видение развития сферы образования в случае избрания на должность министра! Правильные приоритеты и акценты! Адаптация образовательной отрасли к войне как вызов №1. Профессиональный и современный подход. Буду с удовольствием и большой надеждой голосовать,
– заявил Безгин.
Оксана Забужко
Писательница, литературовед и политический деятель Оксана Забужко окрестила решение о назначении Лисового министром образования вторым успешным после назначения Валерия Залужного Главнокомандующим ВСУ. Она не скрывает своего восхищения новым потенциальным министром образования.
Я знаю Оксена, и я была в его Малой академии наук. Никогда еще, за все годы независимости, украинское образование не было в руках, настолько идеально, просто Богом самим для него скроенных,
– пишет Забужко.
Алина Солнышкина
Доцент кафедры социальной работы в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара Алина Солнышкина в качестве педагога также выразила свое восхищение кандидатом на должность министра. Ученая сравнивает предполагаемого главу МОН с древнегреческим героем мифов Гераклом.
Оксен Лисовой, новый министр образования, у вас и вашей команды предстоит много работы. Как преподаватель высшей категории и кандидат наук, человек, очень переживающий за образование, я вижу вас Гераклом, которому необходимо чистить авгиевые конюшни педагогической бюрократии! Я желаю Вам удачи! Ибо прочитала о вас много информации, которая мне показалась очень важной и близкой к моим ценностям.
– отметила Солнышкина.
Отдельно стоит отметить, что публикуя сообщения о кандидате на должность министра образования многие пользователи сети публикуют одну и ту же фотографию Оксена Лисового, который на фронте читает "Кобзаря" Шевченко.
Оксен Лисовой / Фото из соцсетей
На следующей неделе Верховная Рада будет голосовать за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования уже на ближайшем пленарном заседании. После этого по представлению профильного комитета Рады депутаты будут голосовать за назначение нового министра.