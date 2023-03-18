Ученый и десантник возглавит МОН: как украинцы реагируют на вероятное назначение Оксена Лисового

Сергей Шкарлет написал заявление об увольнении с должности министра образования и науки Украины. Зато на этой должности, скорее всего, будет работать действующий директор Малой академии наук и доброволец ВСУ Оксен Лисовой.

Политики, дипломаты, политические и общественные деятели и ученые выражают свою поддержку новому предполагаемому министру образования. 24 Канал собрал для вас реакции украинцев на то, что Оксен Лисовой может возглавить Министерство образования и науки Украины.

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Как украинцы реагируют на предполагаемого нового министра

Оксен Лисовой – сын диссидентов, педагог и директор Малой академии наук Украины. Сейчас он совмещает свою работу со службой в ВСУ, а именно в 95-й десантно-штурмовой бригаде. В начале вторжения он пошел добровольцем защищать наше государство.

Многие отмечают профессиональные качества Лисового, но больше всего производит впечатление то, что Министерство образования и науки Украины может возглавить патриот и воин. Это обуславливает большее количество одобрительных отзывов.

Кроме того, это контрастирует с недовольством работой предыдущего министра, на протесты против которого до вторжения выходили студенты.

Реакция украинцев на вероятное назначение Лисового министром образования / Скриншоты

Оксана Маркарова

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова выразила свою поддержку Оксену Лисовому и добавила, что надеется на много новых проектов с новым министром образования.

Друг, гордимся и благодарим за службу в ДШВ, а сегодня невероятно все радуемся объявлению, держим кулаки и надеемся, что уже со следующих недель активно продолжим все предыдущие образовательные проекты и начнем много новых с таким крутым министром образования,

– написала Маркарова.

Виталий Безгин

Нардеп Виталий Безгин после заседания фракции "Слуга народа", на котором Оксен Лисовой представил свое видение развития образования и науки, выразил свою полную поддержку кандидату на должность министра.