Президента Национальной академии педагогических наук обвинили в плагиате в диссертации
Президента Национальной академии педагогических наук Украины Олега Топузова обвинили в плагиате в докторской диссертации. Он защитил ее в 2008 году.
В работе ученого обнаружили текстовые совпадения с диссертацией российской исследовательницы Елены Ковалевской. Анализ работы был опубликован на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах".
Что известно о диссертации Топузова
Заимствования в диссертации Топузова занимают 23 страницы. Он защитил диссертацию "Методические основы проблемного обучения географии в общеобразовательных учебных заведениях" в марте 2008 года в Институте педагогики НАПН Украины. По данным автореферата, научная работа включала 43 публикации по теме исследования.
В то же время авторы анализа выявили совпадения между этой диссертацией и научной работой Елены Ковалевской "Генезис и современное состояние проблемного обучения", которую она защитила в Москве в 2000 году. Антиплагиаторы утверждают, что в обеих работах совпадают целые абзацы, предложения и последовательность изложения материала. При этом диссертация Ковалевской отсутствует в списке литературы к работе Топузова, пишет УП.
Отдельно авторы обратили внимание на ошибки в переводе русского текста на украинский язык. В частности, на неудачные замены слов и конструкций, из-за которых, по их мнению, изменялся или искажался исходный смысл.
Когда Топузов возглавил Академию
Олег Топузов – украинский ученый в области педагогики, президент Национальной академии педагогических наук Украины (НАПН Украины).
Его избрали на эту должность в сентябре 2026 года. Он сменил главу академии Василия Кременя, который руководил учреждением с 1997 года.
Президентом Национальной академии педагогических наук Украины его избрали на пятилетний срок – с 18 сентября 2026 года по 17 сентября 2031 года.
Среди основных направлений работы нового руководства Топузов назвал усиление влияния педагогической науки на формирование государственной образовательной политики, восстановление человеческого капитала, преодоление образовательных потерь, поддержку молодых ученых и исследование влияния искусственного интеллекта на систему образования.