Онучи – слово, которое знали украинцы, когда еще обходились без носков
Каждый день мы открываем для себя новые слова, но в то же время все реже вспоминаем те, которыми пользовались наши предки. Одно из них – "онучи".
Что означает слово "онучи" и откуда оно произошло – рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Что такое "онучи"?
Есть слова, которые звучат так, будто пришли к нам из старинной сказки или исторического романа. Одно из них – "онучи". Его можно встретить в произведениях украинских классиков, услышать в народных песнях или в рассказах о казаках. А еще не так давно, лет 10–15 назад, его знал каждый военный. Но что же оно означает?
Словари объясняют, что онучи – это длинные полосы ткани, которыми обматывали ноги вместо носков. Их надевали под лапти, сапоги или другую обувь, чтобы защитить ноги от натирания, холода и влаги.
Дід ретельно намотав онучі перед далекою дорогою.
Козак узув чоботи поверх онуч.
- За онучу збили бучу. (прислів'я).
Откуда происходит слово "онучи"? Лингвисты считают, что слово "онуча" происходит еще из праславянского языка. Его связывают с глаголом "обгортати", "обмотувати". И это вполне логично, ведь главное назначение носок – именно обернуть стопу и голень тканью.
Отметим, что это слово известно в русском варианте – "портянки" (в единственном числе – портянка). Однако на украинском языке словом "портянка" называют сукно с основой из пеньяновых нитей, а не кусок ткани для обмотки ног. А фамилия "Портянко" происходит от рода занятий – мастера, изготавливавшего конопляное сукно.
Онуча – это одно из тех слов, которые почти без изменений дошли до наших дней из глубокой древности. Впрочем, у этого слова есть еще два значения в единственном числе.
Онуча или "гонуча" ( в некоторых диалектах) – так называют кусок старой, грязной ткани, тряпку:
- Что было ночью, того не видела и сама ночь; не проглянула окна, затыканные онучами и лохмотьями вместо выбитых стекол. (Иван Багряный).
А изменив ударение – "онуча́ ( внуча́ или унуча́), – вы получите название родственников – детей своих детей.
Какова роль онуч в украинской культуре?
Онучи были привычным элементом одежды украинских крестьян, чумаков и казаков. Их надевали под лапти, сапоги и другую обувь, ведь они хорошо защищали ноги от натирания, холода и влаги. Именно поэтому онучи часто упоминаются в украинской литературе. Например, в повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" и произведениях Панаса Мирного они являются неотъемлемой деталью повседневной крестьянской одежды.
Гуцулы в онучах и постолах. Ворохта, начало ХХ века. Фотограф Ян Ярошинский (фото из частного архива Мартина Поллака) / https://report.if.ua/istoriya/142062/
Украинцы изготавливали онучи преимущественно из льняного полотна летом и из шерстяной ткани зимой. Но наматывать их нужно правильно, иначе ткань сбивалась в складки и натирала ноги.
Кто служил в советской армии, помнит, что правильное намотание онуч – первое и самое необходимое умение. Особенно – намотать их за секунды: особым образом завернуть ткань и надеть на сапоги. В случае боевой тревоги солдаты вскакивают в обувь, автоматически надевая и онучи.
Схема намотки портянки / ukr.media
Однако "онучи" – это вовсе не изобретение военных ХХ века. Их история насчитывает более тысячи лет: сначала полосы ткани наматывали на ноги вместе с лаптями и другой традиционной обувью, а впоследствии они стали неотъемлемой частью военного снаряжения во многих странах Европы вплоть до XXI века. Да и украинская армия отказалась от портянок для солдат лишь осенью 2007 года. Хотя и сегодня этот лайфхак пригодится военным.
Популярность портянок объяснялась их практичностью. Их можно было изготовить практически из любой ткани, они быстро сохли, хорошо впитывали влагу, служили дольше, чем носки, а если промокали или протирались, их достаточно было просто перемотать. Правильно намотанные "онучи" защищали ноги от натирания, лучше сохраняли тепло и не требовали сложного ухода. Именно благодаря простоте, надежности и долговечности они веками оставались незаменимой частью быта путешественников, крестьян и военных.
Поэтому "онучи" – это не просто кусок ткани, а часть украинского быта и истории. А свои слова помогают лучше понять, как жили наши предки, и сохраняют память о вещах, которые когда-то были привычными для каждого дома.