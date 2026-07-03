Онучи – слово, которое знали украинцы, когда еще обходились без носков

Каждый день мы открываем для себя новые слова, но в то же время все реже вспоминаем те, которыми пользовались наши предки. Одно из них – "онучи".

Что означает слово "онучи" и откуда оно произошло – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Не "толченка": как по-украински назвать картофельное пюре

Что такое "онучи"?

Есть слова, которые звучат так, будто пришли к нам из старинной сказки или исторического романа. Одно из них – "онучи". Его можно встретить в произведениях украинских классиков, услышать в народных песнях или в рассказах о казаках. А еще не так давно, лет 10–15 назад, его знал каждый военный. Но что же оно означает?

Словари объясняют, что онучи – это длинные полосы ткани, которыми обматывали ноги вместо носков. Их надевали под лапти, сапоги или другую обувь, чтобы защитить ноги от натирания, холода и влаги.

Дід ретельно намотав онучі перед далекою дорогою.

Козак узув чоботи поверх онуч.

За онучу збили бучу. (прислів'я).

Откуда происходит слово "онучи"? Лингвисты считают, что слово "онуча" происходит еще из праславянского языка. Его связывают с глаголом "обгортати", "обмотувати". И это вполне логично, ведь главное назначение носок – именно обернуть стопу и голень тканью.

Отметим, что это слово известно в русском варианте – "портянки" (в единственном числе – портянка). Однако на украинском языке словом "портянка" называют сукно с основой из пеньяновых нитей, а не кусок ткани для обмотки ног. А фамилия "Портянко" происходит от рода занятий – мастера, изготавливавшего конопляное сукно.

Онуча – это одно из тех слов, которые почти без изменений дошли до наших дней из глубокой древности. Впрочем, у этого слова есть еще два значения в единственном числе.

Онуча или "гонуча" ( в некоторых диалектах) – так называют кусок старой, грязной ткани, тряпку:

Что было ночью, того не видела и сама ночь; не проглянула окна, затыканные онучами и лохмотьями вместо выбитых стекол. (Иван Багряный).

А изменив ударение – "онуча́ ( внуча́ или унуча́), – вы получите название родственников – детей своих детей.

Какова роль онуч в украинской культуре?

Онучи были привычным элементом одежды украинских крестьян, чумаков и казаков. Их надевали под лапти, сапоги и другую обувь, ведь они хорошо защищали ноги от натирания, холода и влаги. Именно поэтому онучи часто упоминаются в украинской литературе. Например, в повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" и произведениях Панаса Мирного они являются неотъемлемой деталью повседневной крестьянской одежды.

Гуцулы в онучах и постолах. Ворохта, начало ХХ века. Фотограф Ян Ярошинский (фото из частного архива Мартина Поллака) / https://report.if.ua/istoriya/142062/

Украинцы изготавливали онучи преимущественно из льняного полотна летом и из шерстяной ткани зимой. Но наматывать их нужно правильно, иначе ткань сбивалась в складки и натирала ноги.

Кто служил в советской армии, помнит, что правильное намотание онуч – первое и самое необходимое умение. Особенно – намотать их за секунды: особым образом завернуть ткань и надеть на сапоги. В случае боевой тревоги солдаты вскакивают в обувь, автоматически надевая и онучи.

Схема намотки портянки / ukr.media

Однако "онучи" – это вовсе не изобретение военных ХХ века. Их история насчитывает более тысячи лет: сначала полосы ткани наматывали на ноги вместе с лаптями и другой традиционной обувью, а впоследствии они стали неотъемлемой частью военного снаряжения во многих странах Европы вплоть до XXI века. Да и украинская армия отказалась от портянок для солдат лишь осенью 2007 года. Хотя и сегодня этот лайфхак пригодится военным.

Популярность портянок объяснялась их практичностью. Их можно было изготовить практически из любой ткани, они быстро сохли, хорошо впитывали влагу, служили дольше, чем носки, а если промокали или протирались, их достаточно было просто перемотать. Правильно намотанные "онучи" защищали ноги от натирания, лучше сохраняли тепло и не требовали сложного ухода. Именно благодаря простоте, надежности и долговечности они веками оставались незаменимой частью быта путешественников, крестьян и военных.

Поэтому "онучи" – это не просто кусок ткани, а часть украинского быта и истории. А свои слова помогают лучше понять, как жили наши предки, и сохраняют память о вещах, которые когда-то были привычными для каждого дома.