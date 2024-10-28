В каких регионах Украины не будет осенних каникул в школах

В большинстве школ Украины сегодня, 28 октября, стартовали осенние каникулы. Ученики не будут учиться неделю.

Однако части школьников придется ждать каникул вплоть до зимы. В школах каких городов и регионов Украины не будет осенних каникул, рассказывает Образование 24.

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Когда осенние каникулы в школах Украины в 2024 году

Даты осеннего отдыха учеников могут отличаться в разных городах Украины. Все потому, что в рамках этого учебного года Минобразования Украины позволило школам самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса. При этом педагогические советы должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

Большинство школ объявили об осенних каникулах в школах с 28 октября по 2 – 3 ноября 2024 года.

Но часть учебных заведений перенесла осенний отдых от обучения учащихся на зиму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Где не будет осенних каникул в школах

Одесская область

86 школ в области решили перенести осенние каникулы на зимний период, то есть на январь 2025 года.

Хмельницкая область

122 школы в Хмельницкой области решили объединить осенние каникулы с зимними.

Кропивницкий

Большинство школ в городе не будет отправлять учеников на осенние каникулы. Школьники будут отдыхать только зимой.

Ровенская область

В 60 школах области осенние каникулы объединили с зимними.

Буковина

В 107 школах не будет осенних каникул. Их решили присоединить к зимним.

Волынь

В 10 общинах на Волыни в рамках этого учебного года ученики более 90 школ не будут иметь осенних каникул. Ученики будут отдыхать зимой дольше.

Полтавщина

Несколько учебных заведений в области присоединили осенние каникулы к зимним.