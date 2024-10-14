Однако даты осеннего отдыха учеников могут отличаться в разных городах Украины. Когда будут каникулы осенью в школах разных регионов Украины, даты сообщает Образование 24.

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Кто определяет даты каникул в школах

В рамках этого учебного года Минобразования Украины позволило школам самостоятельно определять структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет школы. Однако при этом они должны учитывать безопасность и погодные условия в регионе.

Поэтому даты каждая школа может определять самостоятельно. Учебные заведения могут даже осенние каникулы не устраивать, а перенести отдых учеников на зиму.

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Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2024 году

Ученики будут отдыхать осенью от учебы в основном неделю.

Киев

Осенние каникулы в школах Киева продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года.

Львов

Даты отдыха учеников в городе Льва разные. В этом году большинство львовских школьников пойдет на каникулы с 28 октября и будет отдыхать до 3 ноября. 4 ноября возобновится обучение. В городе есть также учебные заведения, ученики которых на неделю быстрее или на неделю позже пойдут на каникулы. Подробные графики – здесь.

Черновцы

В управлении образования города отметили, что стартует отдых учеников 26 октября. Не будут учиться они до 3 ноября 2024 года включительно. Такие даты выбрало большинство школ города.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске также запланировали осенние каникулы в школах. Ученики будут отдыхать от учебы неделю. Предварительно – с 28 октября по 3 ноября.

Луцк

Предварительно осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 27 октября по 3 ноября 2024 года.

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Хмельницкий

Предварительно осенние каникулы запланировали организовать в школах Хмельницкого с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Ровно

В Ровно предварительно осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

Острог

Осенние каникулы в школах продлятся с 14 по 20 октября, а не с 28 октября по 3 ноября, как сообщалось ранее.

Ужгород

Управление образования Ужгородского городского совета рекомендовало школам провести осенние каникулы с 28 октября по 3 ноября.

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Кропивницкий

В Кропивницком все школы будут учиться в этом учебном году без осенних каникул.

Полтава и область

Осенние каникулы в этом году будут не во всех школах Полтавы. Некоторые общины также решили отменить отдых для учеников осенью и весной.

У школах области графики осенних каникул школьников разные. С 21 октября в некоторых общинах стартуют каникулы. Есть учебные заведения, которые перенесли отдых учеников на зиму. С 26 октября по 3 ноября будут отдыхать школьники из 21 общины. С 28 октября неделя каникул начнется в 30 общинах.