Будут ли осенние каникулы в школах Ивано-Франковска, рассказал глава города Руслан Марцинкив в программе "О главном в деталях". Большинство родителей франковских учеников – "за" отдых осенью.
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Будут ли каникулы в школах Ивано-Франковска
Марцинкив отметил, что часть родителей заявляла о необходимости организовать длинные каникулы в школах города зимой. То есть отказаться от осенних.
Все же большинство – за привычные каникулы в октябре. Поэтому дети пойдут на каникулы. Думаю, что все будет хорошо,
– отметил Марцинкив.
И добавил, что учебные заведения работают в обычном режиме.
Марцинкив также сообщил, что ученики будут отдыхать от учебы неделю.
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Будут ли осенние каникулы в школах Украины
- В большинстве школ Украины в 2024 году запланировали осенние каникулы.
- Они будут длиться неделю.
- Ученики будут отдыхать от учебы ориентировочно с 28 октября по 2 – 3 ноября 2024 года.
- Есть города, в которых не запланировали осенние каникулы для школьников.