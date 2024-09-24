Будут ли осенние каникулы в школах Ивано-Франковска, рассказал глава города Руслан Марцинкив в программе "О главном в деталях". Большинство родителей франковских учеников – "за" отдых осенью.

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Будут ли каникулы в школах Ивано-Франковска

Марцинкив отметил, что часть родителей заявляла о необходимости организовать длинные каникулы в школах города зимой. То есть отказаться от осенних.

Все же большинство – за привычные каникулы в октябре. Поэтому дети пойдут на каникулы. Думаю, что все будет хорошо,

– отметил Марцинкив.

И добавил, что учебные заведения работают в обычном режиме.

Марцинкив также сообщил, что ученики будут отдыхать от учебы неделю.

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Будут ли осенние каникулы в школах Украины