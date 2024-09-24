Чи будуть осінні канікули у школах Івано-Франківська, розповів очільник міста Руслан Марцінків в програмі "Про головне в деталях". Більшість батьків франківських учнів – "за" відпочинок восени.

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Чи будуть канікули у школах Івано-Франківська

Марцінків зазначив, що частина батьків заявляла про необхідність організувати довші канікули у школах міста взимку. Тобто відмовитись від осінніх.

Все ж більшість – за звичні канікули в жовтні. Тому діти підуть на канікули. Думаю, що все буде гаразд,

– зазначив Марцінків.

І додав, що заклади освіти працюють у звичному режимі.

Марцінків також повідомив, що учні відпочиватимуть від навчання тиждень.

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Чи будуть осінні канікули у школах України