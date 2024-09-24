Чи будуть осінні канікули у школах Івано-Франківська, розповів очільник міста Руслан Марцінків в програмі "Про головне в деталях". Більшість батьків франківських учнів – "за" відпочинок восени.
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Чи будуть канікули у школах Івано-Франківська
Марцінків зазначив, що частина батьків заявляла про необхідність організувати довші канікули у школах міста взимку. Тобто відмовитись від осінніх.
Все ж більшість – за звичні канікули в жовтні. Тому діти підуть на канікули. Думаю, що все буде гаразд,
– зазначив Марцінків.
І додав, що заклади освіти працюють у звичному режимі.
Марцінків також повідомив, що учні відпочиватимуть від навчання тиждень.
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Чи будуть осінні канікули у школах України
- У більшості шкіл України у 2024 році запланували осінні канікули.
- Вони триватимуть тиждень.
- Учні відпочиватимуть від навчання орієнтовно з 28 жовтня до 2 – 3 листопада 2024 року.
- Є міста, у яких не запланували осінні канікули для школярів.