Определены даты: когда школьники в Ивано-Франковске уйдут на осенние каникулы
На следующей неделе в большинстве школ Украины начнутся осенние каникулы. Ученики будут отдыхать от учебы, как правило, неделю.
Однако не во всех городах даты каникул одинаковы. Когда осенью будут отдыхать школьники в Ивано-Франковске, читайте далее.
Когда начнутся осенние каникулы в Ивано-Франковске
В городе уже определили даты осенних каникул. Учащиеся традиционно будут иметь неделю отдыха.
Как сообщил мэр Руслан Марцинкив, осенние каникулы в школах продлятся с 26 октября по 1 ноября.
Каникулы – по плану. С понедельника у детей будет неделя отдыха. Это позволит подготовить учебные заведения и еще раз проверить системы, чтобы с 1 ноября мы могли запустить отопительный сезон,
– сказал глава города.
Интересно Когда осенние каникулы в школах в разных городах нашей страны в 2026 году.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.