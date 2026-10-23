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Учеба Образование в Украине Определены даты: когда школьники в Ивано-Франковске уйдут на осенние каникулы
23 октября, 09:58
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Определены даты: когда школьники в Ивано-Франковске уйдут на осенние каникулы

Мария Волошин

На следующей неделе в большинстве школ Украины начнутся осенние каникулы. Ученики будут отдыхать от учебы, как правило, неделю.

Однако не во всех городах даты каникул одинаковы. Когда осенью будут отдыхать школьники в Ивано-Франковске, читайте далее.

Когда начнутся осенние каникулы в Ивано-Франковске

В городе уже определили даты осенних каникул. Учащиеся традиционно будут иметь неделю отдыха.

Как сообщил мэр Руслан Марцинкив, осенние каникулы в школах продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Каникулы – по плану. С понедельника у детей будет неделя отдыха. Это позволит подготовить учебные заведения и еще раз проверить системы, чтобы с 1 ноября мы могли запустить отопительный сезон,
– сказал глава города.

Интересно Когда осенние каникулы в школах в разных городах нашей страны в 2026 году.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году

  • Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
  • Однако дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

  • Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.

  • В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.