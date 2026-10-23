Определены даты: когда школьники в Ивано-Франковске уйдут на осенние каникулы

Однако не во всех городах даты каникул одинаковы. Когда осенью будут отдыхать школьники в Ивано-Франковске, читайте далее.

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Когда начнутся осенние каникулы в Ивано-Франковске

В городе уже определили даты осенних каникул. Учащиеся традиционно будут иметь неделю отдыха.

Как сообщил мэр Руслан Марцинкив, осенние каникулы в школах продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Каникулы – по плану. С понедельника у детей будет неделя отдыха. Это позволит подготовить учебные заведения и еще раз проверить системы, чтобы с 1 ноября мы могли запустить отопительный сезон– сказал глава города.

Интересно Когда осенние каникулы в школах в разных городах нашей страны в 2026 году.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году