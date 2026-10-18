Отдыхать будут не все: когда начнутся осенние каникулы в школах Кропивницкого
Вскоре в школах Украины начнутся осенние каникулы. В Кропивницком уже определили ориентировочные даты каникул для школьников.
Даты варьируются в зависимости от внутреннего графика каждого учебного заведения. Об этом сообщил Кропивницкий горсовет в фейсбуке.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Кропивницкого
Осенние каникулы в школах Кропивницкого начнутся в разные даты. У каждого учебного заведения свой график:
24 октября – 1 ноября: Преображенская гимназия, гимназия "Интеллект", частное учебное заведение "Двуязычная школа".
26–30 октября: лицей "Европейское образование", частное учебное заведение "Смартвулик".
26 октября – 1 ноября: Великобалковская гимназия, Крепостная гимназия, гимназия "Эрудит", Горная гимназия, гимназия "Современник", Инновационная гимназия, лицей "НТН", лицей "Максимум", лицей имени Тараса Шевченко, лицей естественных наук, лицей "Виктория-П", лицей "Мрия", лицей "Перспектива", НРЦ.
28 октября – 1 ноября: лицей "Лингвистический".
29 октября – 1 ноября: лицей "Сокол", лицей НУШ.
31 октября – 8 ноября: Кущевская гимназия.
2–6 ноября: гимназия имени Елены Журливой.
2–8 ноября: НРЦ "Созвездие доброты", Лелековская гимназия.
2–9 ноября: лицей Новенский.
4–8 ноября: Балашевская гимназия, лицей "Лидер" не будут иметь осенних каникул.
В каких учебных заведениях не будет осенних каникул
По сообщению горсовета, без осенних каникул будут работать:
Балашевская гимназия;
Классическая гимназия;
лицей "Центральный";
лицей "Муниципальный коллегиум";
лицей "Арт Плюс";
лицей "Научный";
частное учебное заведение "Амбрелла".
Зимние каникулы в этих учебных заведениях будут более длительными.
В управлении образования также отметили, что графики могут корректироваться. Причинами могут быть погодные условия и ситуация с безопасностью.
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