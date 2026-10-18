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Учеба Образование в Украине Отдыхать будут не все: когда начнутся осенние каникулы в школах Кропивницкого
18 октября, 11:27
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Обновлено - 16:27, 18 октября

Отдыхать будут не все: когда начнутся осенние каникулы в школах Кропивницкого

Мария Волошин

Вскоре в школах Украины начнутся осенние каникулы. В Кропивницком уже определили ориентировочные даты каникул для школьников.

Даты варьируются в зависимости от внутреннего графика каждого учебного заведения. Об этом сообщил Кропивницкий горсовет в фейсбуке.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Кропивницкого

Осенние каникулы в школах Кропивницкого начнутся в разные даты. У каждого учебного заведения свой график:

  • 24 октября – 1 ноября: Преображенская гимназия, гимназия "Интеллект", частное учебное заведение "Двуязычная школа".

  • 26–30 октября: лицей "Европейское образование", частное учебное заведение "Смартвулик".

  • 26 октября – 1 ноября: Великобалковская гимназия, Крепостная гимназия, гимназия "Эрудит", Горная гимназия, гимназия "Современник", Инновационная гимназия, лицей "НТН", лицей "Максимум", лицей имени Тараса Шевченко, лицей естественных наук, лицей "Виктория-П", лицей "Мрия", лицей "Перспектива", НРЦ.

  • 28 октября – 1 ноября: лицей "Лингвистический".

  • 29 октября – 1 ноября: лицей "Сокол", лицей НУШ.

  • 31 октября – 8 ноября: Кущевская гимназия.

  • 2–6 ноября: гимназия имени Елены Журливой.

  • 2–8 ноября: НРЦ "Созвездие доброты", Лелековская гимназия.

  • 2–9 ноября: лицей Новенский.

  • 4–8 ноября: Балашевская гимназия, лицей "Лидер" не будут иметь осенних каникул.

В каких учебных заведениях не будет осенних каникул

По сообщению горсовета, без осенних каникул будут работать:

  • Балашевская гимназия;

  • Классическая гимназия;

  • лицей "Центральный";

  • лицей "Муниципальный коллегиум";

  • лицей "Арт Плюс";

  • лицей "Научный";

  • частное учебное заведение "Амбрелла".

Зимние каникулы в этих учебных заведениях будут более длительными.

В управлении образования также отметили, что графики могут корректироваться. Причинами могут быть погодные условия и ситуация с безопасностью.

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