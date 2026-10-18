Дати різняться залежно від внутрішнього графіка кожного закладу освіти. Про це повідомила Кропивницька міськрада у фейсбуці.

Коли будуть осінні канікули у школах Кропивницького

Осінні канікули у школах Кропивницького стартують у різні дати. Кожен заклад має власний графік:

24 жовтня – 1 листопада: Преображенська гімназія, гімназія «Інтелект», приватний навчальний заклад «Двомовна школа».

26–30 жовтня: ліцей «Європейська освіта», приватний заклад освіти «Смартвулик».

26 жовтня – 1 листопада: Великобалківська гімназія, Фортечна гімназія, гімназія «Ерудит», Гірнича гімназія, гімназія «Сучасник», Інноваційна гімназія, ліцей «НТН», ліцей «Максимум», ліцей Тараса Шевченка, ліцей природничих наук, ліцей «Вікторія-П», ліцей «Мрія», ліцей «Перспектива», НРЦ.

28 жовтня – 1 листопада: ліцей «Лінгвістичний».

29 жовтня – 1 листопада: ліцей «Сокіл», ліцей НУШ.

31 жовтня – 8 листопада: Кущівська гімназія.

2–6 листопада: гімназія імені Олени Журливої.

2–8 листопада: НРЦ «Сузір’я доброти», Лелеківська гімназія.

2–9 листопада: ліцей Новенський.

4–8 листопада: Балашівська гімназія, ліцей «Лідер».

У яких закладах освіти не буде осінніх канікул

За повідомленням міськради, без осінніх канікул працюватимуть:

Балашівська гімназія;

Класична гімназія;

ліцей «Центральний»;

ліцей «Муніципальний колегіум»;

ліцей «Арт Плюс»;

ліцей «Науковий»;

приватний навчальний заклад «Амбрелла».

Зимові канікули у цих закладах освіти будуть довшими.

В управлінні освіти також зазначили, що графіки можуть коригувати. Причинами можуть бути погодні умови та безпекова ситуація.

Раніше ми розповідали, коли осінні канікули у школах Чернівців.