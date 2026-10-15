У місті вже оприлюднили графік осіннього відпочинку учнів. Про це повідомили в управлінні освіти Чернівецької міської ради в коментарі ZAXID.NET.
Коли осінні канікули у школах Чернівців
Відпочиватимуть школярі у Чернівцях з 26 жовтня. Осінні канікули триватимуть до 1 листопада.
У міськраді при цьому зазначають, що дирекція кожного закладу освіти може самостійно визначати дати проведення канікул.
У більшості закладів комунальної власності та в усіх 11 приватних ліцеях і гімназіях осінні канікули триватимуть один тиждень. Стартують вони з понеділка, 26 жовтня. У семи із 45 комунальних закладів загальної середньої освіти вихідні розпочнуться на день або два пізніше. Однак на навчання учні вийдуть теж у понеділок, 2 листопада.
Лише Чернівецький військово-спортивний ліцей не матиме осінніх канікул. Проте його учні матимуть довші зимові канікули, додали в управлінні освіти.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.