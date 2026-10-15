В городе уже обнародовали график осенних каникул для школьников. Об этом сообщили в управлении образования Черновицкого городского совета в комментарии ZAXID.NET.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Черновцов
Школьники в Черновцах будут отдыхать с 26 октября. Осенние каникулы продлятся до 1 ноября.
В горсовете при этом отмечают, что руководство каждого учебного заведения может самостоятельно определять даты проведения каникул.
В большинстве учреждений коммунальной собственности и во всех 11 частных лицеях и гимназиях осенние каникулы продлятся одну неделю. Они начнутся с понедельника, 26 октября. В семи из 45 муниципальных учреждений общего среднего образования каникулы начнутся на день или два позже. Однако к занятиям ученики вернутся также в понедельник, 2 ноября.
Только Черновицкий военно-спортивный лицей не будет иметь осенних каникул. Однако у его учеников будут более длительные зимние каникулы, добавили в управлении образования.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.