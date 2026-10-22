Даты школьных каникул у учащихся разные. 24 Канал рассказывает, когда в этом году в школах нашей страны в разных городах и областях начнутся осенние каникулы.
Не все отправятся на осенние каникулы: даты каникул школьников в разных городах Украины
Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября. В его рамках также предусмотрены каникулы для школьников.
Кто определяет даты каникул в школах
Учебный год в школах продлится до 30 июня 2027 года. Однако даты окончания учебных занятий, проведения праздника последнего звонка и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
В МОН Украины при этом отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.
В этом году даты осенних каникул различаются не только в разных городах, но и могут отличаться в пределах одного населенного пункта.
Когда начнутся осенние каникулы в школах
Конкретные даты каникул определяют педагогические советы школ с учетом организации образовательного процесса и ситуации с безопасностью.
Киев
Осенние каникулы для учеников запланированы с 26 октября по 1 ноября.
Львов
В большинстве школ Львовской общины каникулы начнутся 26 октября. Продлятся они неделю.
Черновцы
В большинстве лицеев и гимназий города осенние каникулы начнутся 26 октября. Они продлятся до 1 ноября.
Тернополь
На каникулы школьники в Тернополе уйдут с 26 октября. Осенние каникулы в городе продлятся до 1 ноября (включительно).
Днепр
Осенние каникулы в школах Днепра продлятся с 31 октября по 8 ноября включительно.
Ужгород
Осенние каникулы в ужгородских школах начнутся 26 октября. Они продлятся до 2 ноября.
- Ровно
В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.
- Луцк
В 2026 году осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 26 по 30 октября.
- Хмельницкий
В этом году осенние каникулы в школах Хмельницкого также продлятся с 26 по 30 октября.
Кропивницкий
Осенние каникулы в школах Кропивницкого начинаются в разные даты. У каждого учебного заведения есть свой график.
Ивано-Франковск
Осенние каникулы в школах города продлятся с 26 октября по 1 ноября.
Черкассы
Ученики города уйдут на каникулы 26 октября. Каникулы продлятся до 1 ноября.
Полтавская область
В большинстве общин Полтавской области осенние каникулы в школах начнутся 26 октября.
Одесская область
Часть школьников Одесской области останется без осенних каникул, ведь 270 школ в 50 общинах перенесли их на конец декабря. Это произошло по рекомендации департамента образования ОВА.
Каменец-Подольский
Осенние каникулы в школах Каменец-Подольского перенесли. Ученики будут дольше отдыхать в декабре.