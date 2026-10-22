Этот учебный год в школах Украины начался 1 сентября. В его рамках также предусмотрены каникулы для школьников.

Даты школьных каникул у учащихся разные. 24 Канал рассказывает, когда в этом году в школах нашей страны в разных городах и областях начнутся осенние каникулы.

Кто определяет даты каникул в школах

Учебный год в школах продлится до 30 июня 2027 года. Однако даты окончания учебных занятий, проведения праздника последнего звонка и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

В МОН Украины при этом отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

В этом году даты осенних каникул различаются не только в разных городах, но и могут отличаться в пределах одного населенного пункта.

Когда начнутся осенние каникулы в школах

Конкретные даты каникул определяют педагогические советы школ с учетом организации образовательного процесса и ситуации с безопасностью.

Киев

Осенние каникулы для учеников запланированы с 26 октября по 1 ноября.

Львов

В большинстве школ Львовской общины каникулы начнутся 26 октября. Продлятся они неделю.

Черновцы

В большинстве лицеев и гимназий города осенние каникулы начнутся 26 октября. Они продлятся до 1 ноября.

Тернополь

На каникулы школьники в Тернополе уйдут с 26 октября. Осенние каникулы в городе продлятся до 1 ноября (включительно).

Днепр

Осенние каникулы в школах Днепра продлятся с 31 октября по 8 ноября включительно.

Ужгород

Осенние каникулы в ужгородских школах начнутся 26 октября. Они продлятся до 2 ноября.

Ровно

В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.

Луцк

В 2026 году осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 26 по 30 октября.

Хмельницкий

В этом году осенние каникулы в школах Хмельницкого также продлятся с 26 по 30 октября.

Кропивницкий

Осенние каникулы в школах Кропивницкого начинаются в разные даты. У каждого учебного заведения есть свой график.

Ивано-Франковск

Осенние каникулы в школах города продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Черкассы

Ученики города уйдут на каникулы 26 октября. Каникулы продлятся до 1 ноября.

Полтавская область

В большинстве общин Полтавской области осенние каникулы в школах начнутся 26 октября.

Одесская область

Часть школьников Одесской области останется без осенних каникул, ведь 270 школ в 50 общинах перенесли их на конец декабря. Это произошло по рекомендации департамента образования ОВА.

Каменец-Подольский

Осенние каникулы в школах Каменец-Подольского перенесли. Ученики будут дольше отдыхать в декабре.