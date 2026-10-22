На осінні канікули підуть не всі: дати відпочинку школярів у різних містах України

Дати відпочинку учнів від навчання різні. 24 Канал розповідає, коли будуть осінні канікули у школах нашої держави цьогоріч у різних містах та областях.
Хто визначає дати канікул у школах
Навчальний рік у школах триватиме до 30 червня 2027 року. Але дати завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
У МОН України при цьому зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.
Цьогоріч дати осінніх канікул різняться не лише у містах, а й можуть бути іншими у межах одного населеного пункту.
Коли будуть осінні канікули у школах
Конкретні дати канікул визначають педагогічні ради шкіл з урахуванням організації освітнього процесу та безпекової ситуації.
Київ
Осінній відпочинок для учнів запланували з 26 жовтня до 1 листопада.
Львів
У більшості шкіл Львівської громади канікули розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть тиждень.
Чернівці
У більшості ліцеїв і гімназій міста осінні канікули стартують з 26 жовтня. Триватимуть до 1 листопада.
Тернопіль
На перепочинок школярі у Тернополі підуть з 26 жовтня. Триватимуть осінні канікули у місті до 1 листопада (включно).
Дніпро
Осінні канікули у школах Дніпра триватимуть із 31 жовтня до 8 листопада включно.
Ужгород
Осінні канікули в ужгородських школах розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.
- Рівне
Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.
- Луцьк
2026 року осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня.
- Хмельницький
Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького також триватимуть з 26 до 30 жовтня.
Кропивницький
Осінні канікули у школах Кропивницького стартують у різні дати. Кожен заклад має власний графік.
Івано-Франківськ
Осінні канікули у школах міста триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.
Черкаси
Учні у місті підуть на відпочинок 26 жовтня. Канікули триватимуть до 1 листопада.
Полтавщина
У більшості громад Полтавщини осінні канікули в школах розпочнуться 26 жовтня.
Одещина
Частина школярів Одеської області залишиться без осінніх канікул, адже 270 шкіл у 50 громадах перенесли їх на кінець грудня. Це відбулося за рекомендацією освітнього департаменту ОВА.
Кам'янець-Подільський
Осінні канікули у школах Кам’янця-Подільського перенесли. Учні довше відпочиватимуть у грудні.