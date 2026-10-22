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Освіта Освіта в Україні На осінні канікули підуть не всі: дати відпочинку школярів у різних містах України
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На осінні канікули підуть не всі: дати відпочинку школярів у різних містах України

Марія Волошин
Осінні канікули у школах України 2026
Осінні канікули у школах України 2026 / Magnific

Цей навчальний рік у школах України стартував 1 вересня. У його межах передбачили також канікули для школярів.

Дати відпочинку учнів від навчання різні. 24 Канал розповідає, коли будуть осінні канікули у школах нашої держави цьогоріч у різних містах та областях.

Хто визначає дати канікул у школах

Навчальний рік у школах триватиме до 30 червня 2027 року. Але дати завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

У МОН України при цьому зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

Цьогоріч дати осінніх канікул різняться не лише у містах, а й можуть бути іншими у межах одного населеного пункту.

Коли будуть осінні канікули у школах

Конкретні дати канікул визначають педагогічні ради шкіл з урахуванням організації освітнього процесу та безпекової ситуації.

  • Київ

Осінній відпочинок для учнів запланували з 26 жовтня до 1 листопада.

  • Львів

У більшості шкіл Львівської громади канікули розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть тиждень.

  • Чернівці

У більшості ліцеїв і гімназій міста осінні канікули стартують з 26 жовтня. Триватимуть до 1 листопада.

  • Тернопіль

На перепочинок школярі у Тернополі підуть з 26 жовтня. Триватимуть осінні канікули у місті до 1 листопада (включно).

  • Дніпро

Осінні канікули у школах Дніпра триватимуть із 31 жовтня до 8 листопада включно.

  • Ужгород

Осінні канікули в ужгородських школах розпочнуться 26 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.

  • Рівне

Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.

  • Луцьк

2026 року осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня.

  • Хмельницький

Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького також триватимуть з 26 до 30 жовтня.

  • Кропивницький

Осінні канікули у школах Кропивницького стартують у різні дати. Кожен заклад має власний графік.

  • Івано-Франківськ

Осінні канікули у школах міста триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада.

  • Черкаси

Учні у місті підуть на відпочинок 26 жовтня. Канікули триватимуть до 1 листопада.

  • Полтавщина

У більшості громад Полтавщини осінні канікули в школах розпочнуться 26 жовтня.

  • Одещина

Частина школярів Одеської області залишиться без осінніх канікул, адже 270 шкіл у 50 громадах перенесли їх на кінець грудня. Це відбулося за рекомендацією освітнього департаменту ОВА.

  • Кам'янець-Подільський

Осінні канікули у школах Кам’янця-Подільського перенесли. Учні довше відпочиватимуть у грудні.