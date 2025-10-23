В Одессе таки будут осенние каникулы в школах

27 октября большинство школьников в Украине уйдет на осенние каникулы. В Одессе ранее объявили, что в городе отменяют в этом году отдых для учеников осенью.

Решение обосновали нестабильной ситуацией с теплом и электроснабжением. Об этом информирует 24 Канал.

Почему раньше перенесли каникулы на зиму?

Традиционно осенний отдых школьников начинался в последний понедельник октября и длился неделю. Однако городские чиновники заявляли, что ситуация с теплом в городе может ухудшиться зимой из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Поэтому они решили, что в этом году ученики будут учиться без перерыва до 19 декабря, а зимние каникулы продлят как минимум до 12 января.

Последняя неделя октября должна была быть посвящена повторению и закреплению изученного материала, чтобы наверстать образовательные потери. Контрольных или домашних заданий не должно было быть.

Пойдут ли ученики в Одессе на осенние каникулы?

Однако вчера руководительница Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что осенние каникулы в городе таки будут. Причина – негативная реакция на такое решение и изучение реакций и отзывов родителей и учителей.

Одесские школы вернули каникулы, кроме одной, и это исключительное право учебного заведения,

– сообщила чиновница.

Школьники Одессы уйдут на каникулы с 27 по 31 октября.

Где еще изменили графики для школ?

В большинстве школ Черновицкой области осенние каникулы стартуют в конце октября.

Ранее не должны были идти на этот отдых только ученики одного лицея.

Однако впоследствии сообщили, что 12 учреждений среднего образования в этом году решили объединить осенние каникулы с зимними, сообщили в Департаменте образования и науки Черновицкой ОГА.

С 27 октября каникулы стартуют в 316 школах области.