В школах одного из облцентров отменили осенние каникулы
- В Одессе отменили осенние каникулы в школах из-за нестабильной ситуации с теплом и электроснабжением.
- Ученики будут учиться без перерыва до 19 декабря, а зимние каникулы продлят как минимум до 12 января.
В конце октября большинство учеников в Украине уйдет на осенние каникулы. Однако в школах Одессы их в этом году отменили.
Такое решение приняли из-за нестабильной ситуации с теплом и электроснабжением. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Смотрите также Когда в школах Львова будут осенние каникулы: точный график
Как будут учиться школьники в Одессе?
Ситуация с теплом в городе может ухудшиться зимой из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.
Традиционно осенний отдых учеников стартовал в последний понедельник октября и длился неделю.
Официально об отмене каникул власти города должны сообщить сегодня.
По предварительным данным, в этом году ученики будут учиться без перерыва до 19 декабря, а зимние каникулы продлятся как минимум до 12 января.
В городском департаменте образования уточнили, что последняя неделя октября будет посвящена повторению и закреплению изученного материала, чтобы наверстать образовательные потери. Контрольных или домашних заданий не будет.
Также чиновники отметили: если родители уже имеют запланированные отпуска на это время, об этом следует сообщить классным руководителям.
Смотрите также Зимние будут длиннее: пойдут ли ученики в Тернополе на осенние каникулы
Как учились ученики в Одессе?
- 30 сентября в Одессе бушевала непогода. Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности.
- Местные школы тогда перевели на дистанционный формат работы.
- Причина – ликвидация повреждений, вызванных непогодой, ведь во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий.
- 7 октября из-за объявленного желтого уровня опасности ввели дистанционное обучение в учебных заведениях.
- 9 октября школы, сады и внешкольные учебные заведения начали снова работать очно.