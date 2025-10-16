В конце октября большинство учеников в Украине уйдет на осенние каникулы. Однако в школах Одессы их в этом году отменили.

Такое решение приняли из-за нестабильной ситуации с теплом и электроснабжением. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Как будут учиться школьники в Одессе?

Ситуация с теплом в городе может ухудшиться зимой из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Традиционно осенний отдых учеников стартовал в последний понедельник октября и длился неделю.

Официально об отмене каникул власти города должны сообщить сегодня.

По предварительным данным, в этом году ученики будут учиться без перерыва до 19 декабря, а зимние каникулы продлятся как минимум до 12 января.

В городском департаменте образования уточнили, что последняя неделя октября будет посвящена повторению и закреплению изученного материала, чтобы наверстать образовательные потери. Контрольных или домашних заданий не будет.

Также чиновники отметили: если родители уже имеют запланированные отпуска на это время, об этом следует сообщить классным руководителям.

Как учились ученики в Одессе?