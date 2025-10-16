У кінці жовтня більшість учнів в Україні піде на осінні канікули. Однак у школах Одеси їх цьогоріч скасували.

Таке рішення ухвалили через нестабільну ситуацію з теплом та електропостачанням. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Думську".

Як вчитимуться школярі в Одесі?

Ситуація з теплом у місті може погіршитися взимку через масовані обстріли енергетичної інфраструктури.

Традиційно осінній відпочинок учнів стартував в останній понеділок жовтня і тривав тиждень.

Офіційно про скасування канікул влада міста має повідомити сьогодні.

За попередніми даними, цьогоріч учні навчатимуться без перерви до 19 грудня, а зимові канікули продовжать щонайменше до 12 січня.

У міському департаменті освіти уточнили, що останній тиждень жовтня буде присвячений повторенню та закріпленню вивченого матеріалу, щоб надолужити освітні втрати. Контрольних чи домашніх завдань не буде.

Також чиновники зазначили: якщо батьки вже мають заплановані відпустки на цей час, про це варто повідомити класних керівників.

Як вчилися учні в Одесі?