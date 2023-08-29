Собаки и кошки – не домашние животные: как правильно их называть по-украински
Большинство украинцев называют кошек и собак, проживающих в их домах, домашними животными. Однако такое название неправильно.
Четвероногих любимцев надо называть по-другому. Известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал верный вариант.
Смотрите также Забудьте о "горящих путевках": как называть тур по-украински правильно
Как правильно называть "домашних" животных
Так, языковед предложил выяснить, как правильно называть животных, живущих вместе с хозяевами в доме или квартире. И уточнил, стоит ли их называть домашними, или лучше "свійськими" (укр.).
Запомните: животных, живущих при людях, правильно называть "свійськими" (укр.), а не домашними. И кот, и собака, и утка, и курица – это "свійські" (укр). животные,
– подчеркнул Авраменко.
При этом объяснил, что домашний – касающийся дома и вещей в нем. Так, домашними вы можете назвать тапки, задания или дела.
В заключение учитель посоветовал заботиться о "свійських" (укр.) животных и домашнем уюте.