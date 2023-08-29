Собаки и кошки – не домашние животные: как правильно их называть по-украински

Четвероногих любимцев надо называть по-другому. Известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал верный вариант.

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Так, языковед предложил выяснить, как правильно называть животных, живущих вместе с хозяевами в доме или квартире. И уточнил, стоит ли их называть домашними, или лучше "свійськими" (укр.).

Запомните: животных, живущих при людях, правильно называть "свійськими" (укр.), а не домашними. И кот, и собака, и утка, и курица – это "свійські" (укр). животные,

– подчеркнул Авраменко.

При этом объяснил, что домашний – касающийся дома и вещей в нем. Так, домашними вы можете назвать тапки, задания или дела.

В заключение учитель посоветовал заботиться о "свійських" (укр.) животных и домашнем уюте.



Как правильно называть "домашних животных" / видео скриншот