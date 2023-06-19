Это слово вас поразит: как правильно назвать шлепанцы на украинском

Украинцы довольно часто могут "грешить" суржиком и ложными фразами. Даже в названиях бытовых предметов, одежды и обуви.

В частности, многие наши украинцы употребляют слово "шлепанцы". Однако его следует выбросить из своего лексикона.

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Как правильно называть шлепанцы на украинском

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака 1+1" рассказал почему не стоит употреблять вышеупомянутое слово и как его заменить.

Так, Авраменко заметил: шлепанцы – это больше русское слово. В Украине он имеет разговорный оттенок. И назвал красивое украинское слово для обозначения типа этой обуви.

Запомните: пантОфлі. Это мягкие комнатные туфли без закаблуков,

– уточнил языковед.

При этом объяснил значение слова "закаблУки". ЗакаблУк – задняя часть обуви, охватывающая пятку. И ни в коем случае не говорите "задник", ведь это русское слово, советует учитель.

Авраменко наконец подчеркнул: почитайте себя, заботясь о чистоте своего языка.

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Почему не стоит употреблять слово "бомж"