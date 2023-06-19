Це слово вас вразить: як правильно назвати шльопанці українською
Українці доволі часто можуть "грішити" суржиком та помилковими фразами. Навіть у назвах побутових предметів, одягу і взуття.
Зокрема, чимало наших краян вживає слово "шльопанці". Однак його варто викинути зі свого лексикону.
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Як правильно називати шльопанці українською
Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку 1+1" розповів, чому не варто вживати вищезгадане слово та як його замінити.
Так, Авраменко зауважив: шльопанці – це більше російське слово. В Україні воно має розмовний відтінок. І назвав красиве українське слово для позначення цього типу взуття.
Запам'ятайте: пантОфлі. Це м'які кімнатні туфлі без закаблУків,
– уточнив мовознавець.
При цьому пояснив значення слова "закаблУки". ЗакаблУк – задня частина взуття, що охоплює п'яту. І у жодному разі не кажіть "задник", адже це російське слово, радить учитель.
Авраменко насамкінець наголосив: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.
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Чому не варто вживати слово "бомж"
- Олександр Авраменко також розповідав, чому не варто вживати слово "бомж" і як його замінити.
- Це слово – насправді російська абревіатура. Вона розшифровується як "без определенного места жительства".
- Українською краще сказати "безхатько або безхатченко".