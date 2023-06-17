Однією із таких є слово "бомж". Чому його не варто вживати і як замінити, читайте далі.

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Чому не варто вживати слово "бомж"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів у "Сніданку з 1+1", що слово "бомж" навіть потрапило до окремих словників. Так йому нібито надали статус нормативного.

Однак це слово – насправді російська абревіатура. І вона розшифровується як "без определенного места жительства".

При цьому Авраменко не радить перекладати цю абревіатуру українською і таким чином "тягнути" з російської якісь слова чи фрази. Тим більше, що в українській мові є свої слова.

Безхатько або безхатченко – запам'ятайте ці слова,

– наголосив мовознавець.

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Які слова в українській мові починаються на "и"

Олександр Авраменко також розповідав, які слова починаються на літеру "и". При цьому наголосив, що вони таки є. З 2019 року правопис узаконив кілька таких. Це, зокрема: